Morte Simona Cinà: cosa è successo alla 20enne di Palermo? E' quello che esigono di sapere i genitori della povera ragazza sicialiana

Il giallo di Simona Cinà stamane a Morning News, la giovane 20enne morta pochi giorni fa Bagheria, in provincia di Palermo, durante una festa privata: come ha fatto a morire in piscina una ragazza sana, che praticava sport e che non aveva vizi? Ma soprattutto, perchè nessuno dice niente fra i presenti alla festa? E’ quello che si domandano i famigliari di Simona Cinà a cominciare dalla madre, che in lacrime ai giornalisti ha spiegato: “Mia figlia aveva 20 anni, studiava – le parole riprese da Morning New – era una brava ragazza, la conoscevano tutti, era solare, buona, non litigava con nessuno, raggiungeva sempre i suoi obiettivi”. E ancora: “Cosa è successo? Perchè è morta ad una festa, vogliamo sapere cosa è successo, voglio sapere”,

Morte Simona Cinà/ La sorella gemella: “Temiamo che qualcuno l'abbia drogata e lei si sia sentita male”

Simile il pensiero del padre della ragazza: “Non è normale che ci fosse solo acqua alla festa, la piscina pulita, abbiamo chiamato noi perchè non ci chiamava nessuno e solo per caso abbiamo saputo tutto ciò, mia figlia era un pesce, faceva surf, beach volley, dalla mattina alla sera faceva sport, poi studiava, esigo sapere cosa è successo a mia figlia”.

MORTE SIMONA CINA’, SI INDAGA PER OMICIDIO COLPOSO

Al momento non vi sono indagati ma è stato aperto un fascicolo per omicidio colposo contro ignoti, nel contempo si attende l’autopsia sulla giovane Simona Cinà che dovrebbe essere effettuata nella giornata di oggi.

Nel frattempo proseguono le indagini e sono tante le cose che non tornano a cominciare proprio da questa pulizia eccessiva della villa teatro di una festa di 80 persone: possibile che non vi fosse davvero alcol nonostante nel messaggio di invito si alludeva chiaramente alla possibilità di bere? E inoltre, perchè è stata ritrovata tanta acqua? C’è chi suppone che la presenza dell’acqua sia da associare alla droga MDMA, che tende a disidratare il corpo anche se al momento si tratta solo di ipotesi prive di fondamento.

MORTE SIMONA CINA’, COSA E’ SUCCESSO ALLA POVERA RAGAZZA?

Cosa è successo quindi alla povera Simona Cinà, possibile che sia morta dinanzi a tutti senza che nessuno si sia accorto di nulla? Per Stefano Zurlo de Il Giornale, presente a Morning News, è realmente probabile che sia accaduto qualcosa di simile: “E’ il classico esempio di tutti che vedono tutto ma nessuno che vede niente”, sottolineando come sia probabile che in quella festa privata, poco prima dell’alba, vi fossero diverse persone che avevano bevuto e in uno stato di eccitazione generale: “Non vedi una ragazza che sta male ad un metro da te, purtroppo è già accaduto altre volte, anche se ovviamente è tragico”.

Che sia andata davvero così, che i presenti erano talmente annebbiati che non hanno visto la giovane morire? La famiglia ha bisogno di scoprire la verità e le prime risposte arriveranno dopo l’autopsia che verrà eseguita nelle prossime ore.