MORTE SULLA SCOGLIERA, RAI 2/ Streaming video del film con Heino Ferch (6 giugno)

Barbara Auer interpreta Hella Christensen nel film “Morte sulla scogliera”. Il suo debutto come attrice risale al 1981 al Teatro Municipale di Mainz nella commedia “Il servitore di due padroni”. Nel 1982, Barbara Auer appare nel film “La forza dei sentimenti” di Alexander Kluge. Diviene più conosciuta nel 1988 con il ruolo di Jessica nel film tv “Der Boss aus dem Westen” di Vivian Naefes . La svolta arriva nel 1995, quando recita nel film “Nikolaikirche”, adattamento del romanzo di Erich Loest, il ruolo principale di Astrid Protter. Nel 2005 interpreta l’attrice Caroline Wiethoeft nel film “The Young Schiller”. Nello stesso anno ottiene il ruolo di Lisa Brenner nella serie criminale “Nachtschicht”. Nel 2013 interpreta Ilsa Hermann nel film “La ladra di libri”, al fianco di Geoffrey Rush. Ricordiamo che il film “Morte sulla scogliera”, clicca qui per vedere il trailer, andrà in onda su Rai 2 a partire delle 21.20 ma sarà possibile vederlo anche sintonizzando i propri dispositivi mobile a Rai Play, cliccando qui.

Nel cast Heino Ferch

Morte sulla scogliera va in onda su Rai 2 oggi giovedì 6 giugno 2019 a partire dalle ore 21:20. Si tratta di una pellicola televisiva che è stata realizzata in Germania nel 2019 con la regia di Thomas Berger Il quale si è occupato Anche della ideazione del soggetto e dell’adattamento della sceneggiatura. Nel cast sono presenti diversi attori non solo famosi Germania ma anche in Italia come nel caso di Heino Ferch, Barbara Auer, Rainer Bock, Finn Fiebig Anja Kling e Dietrich Hollinderbaumer.

Morte sulla scogliera, la trama del film

Andiamo a vedere la trama di Morte sulla scogliera. Ci troviamo in quella che sembra essere una tranquilla cittadina tedesca dove tuttavia alcuni anni prima si era dovuto fare i conti con una tragica morte avvenuta per omicidio di una giovane studentessa. Una situazione che era stata gestita non in maniera impeccabile sia dalla polizia locale che da alcune cariche politiche e che ancora non aveva visto indagini in grado di intercettare il responsabile di quanto accaduto. Una vicenda che aveva visto impegnato in prima linea un esperto investigatore della polizia il quale suo malgrado ben presto si ritroverà a dover fare i conti con una situazione altrettanto complessa. In particolare la tranquillità della cittadina viene nuovamente disturbata dal ritrovamento del corpo di un uomo di nome Jacob all’interno della propria casa.

Una vicenda dai contorni piuttosto complessi in quanto non ci sono tracce del resto della famiglia dell’uomo ed in particolar modo della moglie e della figlia mentre il figlio minore misteriosamente viene ritrovato alcune centinaia di metri di distanza. Sul luogo naturalmente arriverà lo stesso investigatore della polizia locale il quale dopo aver esaminato con attenzione la scena del crimine reperisce una serie di tracce che sembrano far propendere verso un clamoroso suicidio con tanto di tragedia finale che potrebbe aver interessato anche gli altri componenti della famiglia. Tuttavia grazie anche alla collaborazione di una collega l’esperto investigatore si renderà conto ben presto che ci sono alcune questioni che non sembrano quadrare in maniera coerente alla possibilità di suicidio. Dunque si comincerà ad investigare con la possibilità di essere davanti ad un altro efferato omicidio che potrebbe nascondere delle motivazioni assolutamente sorprendenti e che tra l’altro potrebbero riportare all’omicidio avvenuto alcuni anni prima della giovane studentessa del luogo. Le indagini si dimostreranno piuttosto faticose con tantissimi colpi di scena e con soprattutto una soluzione finale assolutamente imprevedibile.

