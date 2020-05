Morte sulla scogliera/ Su Rai 2 il film con Heino Ferch e Barbara Auer (28 maggio)

Pubblicità

Morte sulla scogliera va in onda su Rai 2 per la prima serata di oggi, giovedì 28 maggio, a partire dalle ore 21:25. Si tratta di una pellicola distribuita soltanto sul circuito televisivo è realizzata in Germania nel 2019 dalla casa cinematografica della Network Movie Film und Fernsehproduktion. La regia di questo film stata curata da Thomas Berger il quale si è occupato anche della scrittura della sceneggiatura, il montaggio è stato realizzato da Julia Kovalenko, le musiche sono di Florian Tessloff mentre nel cast sono presenti Heino Ferch, Barbara Auer, Rainer Bock, Hanno Friedrich e Timo Hack.

Morte sulla scogliera, la trama del film

Ecco la trama di Morte sulla scogliera. In quella che sembra essere una tranquilla cittadina di provincia, accadono dei fatti che stravolgono in maniera complessa la vita dei cittadini stessi. Infatti a 4 anni di distanza da una misteriosa morte che non è mai stata del tutto chiarita, il capo della polizia locale insieme al commissario sono chiamati ad occuparsi di una nuova vicenda criminale. La cittadina si trova nei pressi della costa e proprio sulla scogliera un pescatore rinviene il corpo senza vita di un cittadino di nome Jacob. Sul posto arrivano le forze di polizia e soprattutto il reparto speciale della polizia scientifica per esaminare con attenzione i segnali presenti sul corpo della vittima e quindi scoprire il motivo che ne ha portato alla morte. Dopo le prime analisi sembra farsi sempre più strada l’ipotesi che l’uomo possa essersi suicidato in ragione di qualche controversia all’interno della propria famiglia oppure per quanto concerne la sua professione che magari stava attraversando un periodo difficile.

Tuttavia, il commissario non sembra dello stesso avviso dei propri colleghi della scientifica anche perché ad alimentare molti dubbi sulla vicenda c’è la misteriosa scomparsa della moglie della vittima e di sua figlia. L’unico componente della famiglia che ancora si trova nelle vicinanze della casa è il figlio Thomas il quale peraltro manifesta agli organi di polizia la sua totale convinzione che il padre non possa essersi tolto la vita anche in ragione del suo modo di vedere sempre positivo. Le indagini vanno così avanti con il commissario che inizia ad interrogare alcuni conoscenti della vittima ed altri componenti del suo vicinato arrivando ad ottenere informazioni contrastanti tra di loro che lo portano a valutare la possibilità che qualcuno stia mentendo e stia coprendo una situazione scandalosa che potrebbe vedere immischiati personaggi anche di una certa visibilità. Spetterà quindi al commissario riuscire a muoversi al meglio all’interno di questo complesso caso che probabilmente potrebbe essere legato anche alla morte di quella giovane studentessa avvenuta sempre sulla scogliera, ma quattro anni prima.



