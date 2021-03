Morte Teodosio Losito: sentita Adua Del Vesco/ Si indaga per istigazione al suicidio

Si riaccendono i riflettori sulla morte del produttore e sceneggiatore Teodosio Losito, trovato senza vita nella sua casa di Roma l’8 gennaio 2019. La procura di Roma ha deciso di vederci chiaro dopo alcune frasi pronunciate nella casa del Grande Fratello Vip da parte di due attori concorrenti, Rosalinda Cannavò (in arte Adua Del Vesco) e Massimiliano Morra. Per questo, come spiega Fanpage.it, ha aperto un fascicolo ed indaga per istigazione al suicidio nel caso della morte di Losito. Oggi i pubblici ministeri capitolini hanno ascoltato la giovane attrice siciliana come persona informata dei fatti. Proprio lei nominò Losito durante una conversazione con Morra, parlando di una presunta setta di cui entrambi avrebbero fatto parte.

Una conversazione che sollevò all’epoca svariati dubbi e diverse teorie e nella quale la Del Vesco parlava del suicidio di tale “Teo” (che per gli inquirenti potrebbe trattarsi del compianto produttore e autore di numerose fiction di successo). Proprio questo evento l’avrebbe spinta a lasciare la presunta setta.

MORTE TEODOSIO LOSITO: SI INDAGA PER ISTIGAZIONE AL SUICIDIO

Adesso la procura di Roma intende fare ulteriore chiarezza sulla morte del produttore Teodosio Losito: si è trattato di un drammatico suicidio connesso a motivi strettamente personali o qualcuno potrebbe aver influito sulla sua decisione di togliersi la vita? Come precisa il portale Fanpage, la convocazione dell’attrice Adua Del Vesco oggi dai pubblici ministeri sarebbe un atto dovuto dopo le parole pronunciate qualche mese fa nella Casa più spiata d’Italia, durante la sua partecipazione in qualità di concorrente del GF Vip. Parole che all’epoca aveva scosso l’opinione pubblica lasciando intendere che dietro la morte del produttore 53enne potesse esserci dell’altro. Adesso però non si tratta più di mero gossip poichè toccherà agli inquirenti stabilire se le presunte accuse sollevate nel loft di Cinecittà siano o meno fondate o se si tratta di semplici considerazioni e teorie senza alcuna verità.



© RIPRODUZIONE RISERVATA