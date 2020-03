MORTI CORONAVIRUS, AGGIORNAMENTI/ Ultime notizie, Italia tragico primato: in Cina…

Continua a crescere in tutto il mondo il numero di morti per coronavirus. All’Italia spetta purtroppo il tragico primato di decessi: l’ultimo bollettino della Protezione Civile, quello di ieri, venerdì 20 marzo 2020, parlava infatti di 4032 vittime a fronte di 47021 casi positivi e 4.440 persone guarite. Dopo l’Italia c’è la Cina, il Paese in cui il virus ha avuto origine e che per il terzo giorno di fila non ha registrato alcun nuovo caso interno: con i suoi 3259 morti, il Dragone deve adesso guardarsi più che altro dai contagi di ritorno, infezioni importate che fino ad oggi sono 269. L’Iran è il terzo numero per morti accertati: 1156 le persone che hanno perso la vita a causa del coronavirus secondo i dati ufficiali del governo. Precisazione d’obbligo visti i precedenti del regime di Teheran in fatto di trasparenza: la vicenda del Boeing ucraino abbattuto dalla contraerea iraniana in questo caso è un memento.

MORTI CORONAVIRUS: BOOM DI DECESSI IN SPAGNA, AUMENTO ANCHE PER USA E UK

Le proiezioni sono perlopiù concordi nel sostenere che il baricentro dell’epidemia di coronavirus nata in Cina e poi trasformatasi in pandemia si è nettamente spostato dall’Asia all’Occidente. L’Europa in questo senso sta pagando un alto prezzo in termini di morti: non soltanto la drammatica situazione italiana, ma anche quella spagnola all’orizzonte. Il Paese iberico, come riportato dalla mappa del contagio della John Hopkins University, ha già registrato 1093 morti. Destinata a peggiorare anche la situazione della Francia, che per il momento ha un bilancio di 450 morti a fronte di 12.632 casi positivi. Impennata preoccupante negli ultimi giorni anche per quanto riguarda gli Stati Uniti d’America (260 morti e 19.624 contagi) e il Regno Unito (4014 casi e 178 decessi), i due Paesi anglosassoni che più a lungo degli altri si erano illusi di non essere coinvolti dalla pandemia.



