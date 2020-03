Morti Coronavirus, barista 32enne e medico di famiglia/ “Non respiro” l’ultimo sms

Il Coronavirus in Italia continua a diffondersi e il numero dei morti cresce. A Nova Milanese però è stata registrata una delle vittime più giovani del Covid-19. Si chiama Fabrizio Marchetti e aveva 32 anni. Era un barista di Nova Milanese, in Brianza. Qualche mese fa era stato in un viaggio a Cuba, dove aveva contratto una infezione che ne aveva indebolito le difese immunitarie. A marzo ha cominciato ad avvertire sintomi influenzali, a partire dalla febbre alta, poi il ricovero in ospedale, dove poi le sue condizioni di salute si sono purtroppo aggravate progressivamente. Sono molti gli amici e i clienti del bar che lo ricordano sui social, non potendogli dare l’ultimo saluto a causa delle restrizioni previste per l’emergenza Coronavirus. Purtroppo però tra le storie delle ultime vittime del Coronavirus c’è anche quella di Marcello Natali, il segretario dei medici di famiglia di Lodi. Era in prima linea contro il Coronavirus. Esercitava infatti nell’area di Codogno, dove avrebbe forse contratto il virus.

CORONAVIRUS, MORTO MEDICO: “NON RESPIRO” ULTIMO SMS

Il medico aveva 57 anni e non era affetto da malattie pregresse, stando a quanto raccontato dagli amici e dai familiari. Ciò a conferma di quanto possa essere letale il Coronavirus anche tra persone che apparentemente non hanno problemi di salute. E questo è uno degli aspetti analizzati dall’Istituto Superiore di Sanità nel suo ultimo bollettino sul Covid-19. Lo scorso 13 marzo ha mandato un ultimo messaggio ai suoi colleghi in cui spiegava di non riuscire a respirare. Dopo aver salutato la moglie, è morto. «Io purtroppo non vado bene, desaturo parecchio, in mascherina con 12 litri di ossigeno arrivo a 85. Prevedo un tubo nel breve/medio termine», aveva scritto in un sms al collega e amico Irven Mussi, riportato dall’AdnKronos. La previsione purtroppo era corretta. Ricoverato prima a Cremona e poi a Milano, il segretario dei medici di famiglia di Lodi è morto solo, come tutte le vittime del Coronavirus.



