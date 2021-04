Morti covid in Rsa Trapani/ Responsabile: “Respingo ogni accusa, seguite indicazioni”

A Storie Italiane si torna a parlare del caso della Rsa di Trapani dove otto anziani sono morti di covid, forse sottovalutando le misure anti-covid. Al momento vi è un’indagine in corso e secondo gli operatori che lavorano nella residenza per anziani, non si sarebbe agito tempestivamente: “Non vorrei che passi il messaggio che noi abbiamo lavorato una settimana positivi nella struttura, non è così – racconta in diretta tv un dipendente – noi facevamo soltanto casa-lavoro, non andavamo in giro. La cosa fondamentale sono le date: al 14 quando la collega è risultata positiva, non ci viene comunicato, noi lo sappiamo il 17 tramite l’ufficio prevenzione. Il 18 dovevano venire a farci tampone ma non avviene, e noi facciamo il tampone il 19 su richiesta mia e dei colleghi”.

“Non ci siamo messi in isolamento – ha proseguito – perchè ci è stato detto di continuare a lavorare. Io sono risultato negativo con un altro collega mentre gli altri colleghi erano positivi e sono andati tutti in isolamento”. Giannina, altra operatrice della Rsa: “Ho continuato a lavorare per altri due giorni, e mi hanno spedito anche un messaggio in cui mi si chiedeva che dovevo andare a casa e che non potevo farmi trovare nella struttura per i controlli”.

MORTI COVID IN RSA TRAPANI: SCAMBIO DI ACCUSE FRA RESPONSABILE E DIPENDENTI

La responsabile della Rsa di Trapani respinge al mittente ogni accusa: “Respingo con fermezza ogni accusa – le parole mandate in onda venerdì scorso da Storie Italiane – ho seguito le indicazioni del dipartimento e ho sempre fornito i dispositivi di protezione individuale, sono in possesso di prove che produrrò alle autorità giudiziarie. Il significato dei messaggi è stato travisato, volevo invitare i soggetti positivi a stare in quarantena lontano dalla struttura per evitare ulteriori contagi. Non mi sento responsabile delle condotte a me addebitate e lo dimostrerò”. Manola, altra operatrice, ha replicato: “Non è vero, noi compravamo i dispositivi di sicurezza, con i nostri soldi, non è vero quello che viene detto, lo nego e lo negherò per sempre”.

