La compagnia assicurativa Aon pubblica dati sui morti da clima 2025, media inferiore agli ultimi 25 anni che conferma la riduzione degli eventi estremi

I morti da clima e le vittime causate da eventi estremi dovuti al surriscaldamento globale sono crollati nel 2025 arrivando ad essere di gran lunga sotto la media degli ultimi 25 anni. Lo conferma un rapporto della compagnia assicurativa Aon, pubblicato dal quotidiano La Verità ma non diffuso dai giornali internazionali, che puntano di più a rilanciare notizie con dati catastrofistici spesso gonfiati da studi scientifici non proprio esatti.

Il documento in questione, pubblicato il 15 luglio e relativo ai primi mesi di quest’anno, sulla base dei rimborsi e del valore dei beni assicurati, evidenzia che i decessi da disastri naturali sono stati 7700, un numero che è inferiore ai 37250 dichiarati nel ventunesimo secolo considerando che si comprendono anche i danneggiamenti degli incendi in California e le 5465 perdite di vite umane provocate dal terremoto in Myanmar, pur non rientrando nella categoria di avvenimenti legati al cambiamento climatico. Un record positivo anche secondo molto esperti e fisici ma a quanto pare non utilizzato per aggiornare la statistica.

Morti da clima, nel 2025 il minor numero rispetto agli ultimi 25 anni, i dati confermano: “Nessuna tendenza all’aumento”

La compagnia assicurativa Aon, una delle principali multinazionali di copertura rischi che si occupa anche di danni provocati da disastri naturali, ha pubblicato un rapporto nel quale si evidenzia che i morti da clima nel 2025 sono al di sotto della media degli ultimi 25 anni.

I dati, pubblicati su La Verità, sono stati commentati anche da diversi esperti che hanno confermato il trend positivo, considerata anche la diminuzione degli eventi meteorologici estremi causati dal cambiamento climatico, che dimostrerebbe una inversione di rotta rispetto alla narrazione principale dei media che resta comunque catastrofista proponendo statistiche spesso manipolate e poco attendibili.

Il fisico e ricercatore di Fondamenti di Energetica dell’Università di Milano Gianluca Alimonti ha sottolineato “La prima metà del 2025 ha visto il minor numero di morti per disastri climatici di qualsiasi prima metà di anno di questo secolo“, aggiungendo: “Analizzando i dati degli archivi Em-Dat, si ricava che non c’è alcuna tendenza all’aumento di decessi per cause meteorologiche“.