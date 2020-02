“Mortimer Mouse”/ Il primo nome di Topolino della Walt Disney, ecco come si chiamava prima di Mickey

“Prima che Lillian, la moglie di Walt Disney, gli suggerisse Michey, come doveva chiamarsi Topolino?”. Nella puntata Chi vuole essere milionario di oggi 19 febbraio 2020 che vede come sempre lo ‘zio’ Gerry Scotti alla conduzione viene chiesto al concorrente una domanda che riguarda uno dei più famosi personaggi dei cartoni animati di tutta la storia, parliamo di Topolino della Walt Disney. “Prima che Lillian, la moglie di Walt Disney, gli suggerisse Michey, come doveva chiamarsi Topolino?” Tra le opzioni vengono presentate queste possibili risposte: a) Marmaduke b) Montgomery c) Mortimer d) Moses. Può sembrare impossibile eppure il nome originale di Topolino doveva essere “Mortimer Mouse”, ma proprio grazie ad una intuizione della moglie Lillian il signor Walt Disney si fermò in tempo e quindi nacque quello che tutti noi conosciamo come “Mickey Mouse”. Una curiosità, successivamente “Mortimer Mouse” non fu scartato del tutto come nome infatti verrà poi assegnato a Topesio, rivale in amore di Topolino.

© RIPRODUZIONE RISERVATA