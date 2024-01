Morto Adam Jendoubi, mistero sulle cause del decesso: smentito l’incidente stradale/ Aveva solo 23 anni

Adam Jendoubi è morto a soli 23 anni: mistero sulle reali cause del decesso

L’attore Adam Jendoubi è morto nel pomeriggio di ieri, 9 gennaio 2024, nell’ospedale di San Leonardo di Castellamare. A renderlo noto tra i primi è il sito di Fanpage.it. Il giovane era ricoverato in terapia intensiva dal 1° gennaio e le sue condizioni erano apparse sin da subito gravi con fratture multiple riportava fratture multiple al cranio ed altri gravi danni causate dall’arresto cardiaco che l’ha colpito.

Adan Canto, morto a 42 anni l'attore di The Following e Designated Survivor/ La dichiarazione della famiglia

Tuttavia la ricostruzione di ciò che è successo riportata inizialmente si è poi rivelata non veritiera. Le cause del decesso di Adam Jendoubi sono infatti parzialmente avvolte nel mistero. Inizialmente si è ipotizzato che il giovane attore fosse rimasto vittima di un incidente stradale ed abbia sbattuto violentemente la testa sull’asfalto riportando svariate fratture multiple e, successivamente sarebbe stato colto da arresto cardiaco. Fanpage.it, invece, riporta che pare non ci sia stato nessun incidente stradale. Secondo nuove informazioni la morte di Adam Jendoubi è dovuta ad un arresto cardiaco ma le cause sono ignote. Avrebbe accusato un malore durante una Festa di Capodanno, perdendo i sensi e sbattendo la testa cadendo al suolo.

James Kottak, morto il batterista degli Scorpions: aveva 61 anni/ Ha suonato anche con i Kingdome Come

È morto Adam Jendoubi, il fratello Habib spiega che la famiglia ha autorizzato la donazione degli organi

Adam Jendoubi è morto per un arresto cardiaco ma non si sa scaturito da cosa. Escluso l’incidente stradale un’altra ipotesi seguita è stata quella dell’assunzione di sostanze illegali. I test tossicologici, però, hanno dato esito negativo, non riscontrando tracce di alcol o stupefacenti. Aldilà della causa del decesso, le condizioni di Jendoubi erano apparse sin da subito gravissime con gravi danni al cervello ed un grave edema celebrale evidenziato dalla TAC. Il fratello Habib con un toccante post su Instagram ha annunciato che la sua famiglia ha autorizzato la donazione degli organi: “Sang mi spero che hai finito di soffrire, hai dimostrato di essere un leone fino alla fine, uomo vero con valori e principi scegliendo già a 18 anni che il giorno della tua morte avresti voluto donare gli organi e così hai fatto.”

Mario Zagallo è morto: l'ex calciatore brasiliano aveva 92 anni/ 4 Mondiali vinti tra campo e panchina

Adam Jendoubi, deceduto ieri pomeriggio, 9 gennaio 2024, era un giovane attore promettente, astro nascente del cinema italiano noto per aver recitato ne La paranza dei bambini e nei videoclip di Liberato. Di origini tunisine e polacche, anche se nato e cresciuto in Italia, a Forcella (Napoli) l’attore è morto a soli 23 anni generando commozione e sgomento. Sui social, infatti, sono moltissimi i messaggi di dolore e cordoglio per la sua famiglia.













© RIPRODUZIONE RISERVATA