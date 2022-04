Morto Angelo Marotta, concorrente Tu sì que vales 2021/ Dramma in strada

Angelo Marotta, che il pubblico di Canale 5 ha conosciuto durante la scorsa edizione di Tu sì que Vales, è morto. L’uomo aveva 63 anni e, stando a quanto riporta RagusaNews, è rimasto coinvolto in un incidente stradale intorno alle 05:30 di domenica 3 aprile. In merito alla dinamica dell’incidente, la fonte riporta nei dettagli l’accaduto: “Angelo Marotta stava transitando su via Garibaldi, venendo da Scoglitti e ad un tratto ha perso il controllo del mezzo ed è finito contro le auto in sosta. Non si esclude malore, o un colpo di sonno. L’uomo sembra avesse passato la serata in discoteca.”

Sarà la Polizia municipale, dopo aver eseguito tutti i rilievi, a chiarire la dinamica dell’incidente. La salma è stata messa a disposizione dell’autorità giudiziaria e si trova presso l’obitorio del cimitero di Vittoria.

Angelo Marotta e la performance a Tu sì que vales 2021

Angelo Marotta ha partecipato all’ultima edizione di Tu sì que vales, dove si era esibito come ballerino nella puntata trasmessa sabato 30 ottobre. “Sono un ballerino, mi chiamo Angelo e vengo da Vittoria”, si era presentato ai quattro giudici e al pubblico, sbottonandosi poi la camicia e preparandosi all’esibizione. Le sue qualità di ballerino, sul brano Baby Baby di Corona, avevano poi attirato l’attenzione di Gerry Scotti che l’aveva voluto nella sua Scuderia. “Lo rivedremo in finale”, aveva infatti annunciato in quell’occasione il giudice in questione. La sua performance, d’altronde, riuscì a convincere l’81% del pubblico presente in studio.

