Morto Bernard Hill, era il Capitano Smith in Titanic/ Causa del decesso avvolta nel mistero, aveva 79 anni

Bernard Hill è morto, l’attore di Titanic e Il signore degli anelli aveva 79 anni: mistero sulle cause del decesso

Lutto nel mondo del cinema, è morto Bernard Hill attore noto per aver recitato in Titanic nei panni del Capitano Edward Smith e nella trilogia del Signore degli Anelli dove ha interpretato Theoden, re di Rohan. I due ruoli sono diventati iconici ma non sono stati gli unici in cui ha recitato nella sua lunga carriera. La notizia del decesso è stata confermata alla Bbc dall’agente dell’attore, Lou Colson. Hill si è spento a 79 anni nella giornata di domenica 5 maggio 2024.

David Messina, morto "inventore" delle cronache del calciomercato/ Aveva 92 anni: da avvocato a grande firma

Il mistero, invece, avvolge le cause del decesso di Bernard Hill. Il suo agente ha dato la notizia della morte ma non si è sbilanciato oltre sui motivi. Ed inoltre non è ancora giunta alcuna nota da parte della famiglia che possa chiarire le cause della scomparsa. La carriera lunghissima del noto attore non si può riassumere in poche battute mentre per quanto riguarda la vita privata dalla moglie Marianne ha avuto un figlio Gabriel che in queste ore drammatiche colpiti dal lutto hanno scelto il silenzio.

Paul Auster, com'è morto scrittore Usa: cancro ai polmoni/ La malattia, il figlio e la nipote morti per droga

Chi è Bernard Hill morto oggi, l’attore di 79 anni lascia la moglie Marianne e il figlio Gabriel

Nato a Manchester il 17 dicembre 1944, Bernard Hill morto oggi a 79 anni, aveva esordito al cinema nel 1982 in “Gandhi” di Richard Attenborough. La sua carriera, però, decolla successivamente, un paio d’anni dopo con i primi ruoli importanti, come il ruolo da co-protagonista con “Il Bounty” (1984) di Roger Donaldson. Tra gli altri suoi film figurano: “Le montagne della luna” (1990) di Bob Rafelson, “Spiriti nelle tenebre” (1996) di Stephen Hopkins (1996), “Fino a prova contraria” (1999) di Clint Eastwood, “Sogno di una notte di mezza estate” (1999) di Michael Hoffman, “Il Re Scorpione” (2002) di Chuck Russell, “Wimbledon” (2004) di Richard Loncraine. Dopo un cameo in “Operazione Valchiria” (2008) di Bryan Singer (2008), tra le sue ultime apparizioni c’è “Golden Years – La banda dei pensionati” (2016) John Miller.

Ruben Douglas, com'è morto: malore improvviso/ Basket, Fortitudo Bologna "Sconvolti, per sempre nella storia"

Più di recente non sono mancati altri ruoli importanti. Nel 2015, infatti, è entrato a far parte del cast di un’altra serie che ha riscosso particolare successo nel Regno Unito, ovvero Walf Hall, tratta del libro della scrittrice Hilary Mantel, che raccontava le vicende consumatesi alla corte di Enrico VIII. In questa serie, infatti, ha interpretato il ruolo del Duca Di Norfolk, zio di Anna Bolena e acerrimo nemico del cardinale Wolsey.











© RIPRODUZIONE RISERVATA