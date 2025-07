Morto Borja Gomez: il pilota spagnolo di ESBK aveva 20 anni, aveva gareggiato anche in Moto2 per un breve periodo.

MORTO BORJA GOMEZ, EX PILOTA MOTO2

Arriva purtroppo un’altra tragica notizia, proprio nel giorno in cui ci siamo svegliati con la tragica scomparsa di Diogo Jota e il fratello André Silva: è morto Borja Gomez, pilota motociclistico che aveva appena 20 anni.

Il decesso sarebbe sopraggiunto, come viene riportato dai media, a seguito di un incidente occorso a Borja Gomez sulla celebre pista di Magny Cours: lo spagnolo era impegnato con una Stock 600 nei test per la gara di Nevers, all’interno dell’ESBK (il campionato spagnolo di Superbike).

Borja Gomez gareggiava nei JuniorGp: nell’ultima gara, ad Aragon, era riuscito a riportarsi al primo posto nel Mondiale ma purtroppo quello rimarrà per sempre il suo ultimo risultato.

A noi tocca nuovamente piangere una giovane vita che se ne va a seguito di un incidente in pista, 14 anni dopo la tragica morte di Marco Simoncelli ma anche ricordando, naturalmente, tutti gli altri sfortunati protagonisti del mondo delle corse.

LA CARRIERA DI BORJA GOMEZ: UN PASSATO IN MOTO2

Borja Gomez, 20 anni compiuti lo scorso 10 febbraio, era anche stato un protagonista del Motomondiale: nel 2022 aveva gareggiato nel Gp di Malesia, proprio sulla pista di Sepang risultata fatale a Simoncelli, come sostituto di Jorge Navarro sulla Kalex Flexbox HP40, poi era stato confermato per la gara conclusiva a Valencia e in quell’occasione aveva raccolto i primi punti in Moto2, arrivando dodicesimo al traguardo.

L’anno seguente Borja Gomez era stato confermato nel team, ma con scarsi risultati: mai a punti con un sedicesimo posto (a Phillip Island) come risultato migliore. La sua avventura si era conclusa dopo il Giappone, ma del resto lo spagnolo era ancora un pilota giovanissimo, anche se aveva già avuto esperienze sporadiche in Supersport raccogliendo qualche punto sparso qua e là; la notizia della sua morte naturalmente colpisce tutto il mondo delle moto, delle corse e dello sport in generale.

