Morto boss Nino Santapaola/ Fratello di “Nitto”, era malato da tempo

Il boss Antonino ‘Nino’ Santapaola è morto nel carcere di Opera a Milano. Era detenuto in regime di 41bis fin dal 2000, quando era stato oggetto di una condanna all’ergastolo per associazione mafiosa. Nino Santapaola era fratello dello storico capomafia Benedetto, detto “Nitto”. Il decesso è avvenuto nella giornata di ieri, martedì 19 luglio; il boss aveva 68 anni e risulta che fosse malato da tempo.

Come ha dichiarato all’Ansa il legale del boss, l’avvocato Giuseppe Lipera, “tutti i suoi processi sono stati sospesi per il grave stato di salute del mio assistito. Avevo presentato più volte istanze per la sua scarcerazione o di concessione degli arresti domiciliari e, almeno, la revoca della misura del 41 bis, a cui era sottoposto nonostante la grave malattia da cui era oggettivamente affetto”, sottolineando quindi la patologia accusata dal boss da diverso tempo, pare una schizofrenia irreversibile. Il legale ha concluso affermando che la vicenda di Nino Santapaola è “un caso che deve fare riflettere tutti noi”.

Morto il boss Nino Santapaola, chi è il fratello “Nitto”

Nino Santapaola aveva visto il rinvio di un processo a Milano in cui era imputato in data 18 luglio, proprio a causa della sua impossibilità di “prendere parte scientemente al processo”, come riferisce l’Ansa. La Procura di Catania ha già confermato l’avvenuto decesso del boss. Nino Santapaola era fratello di Benedetto “Nitto” Santapaola, considerato uno dei boss mafiosi più sanguinari e potenti.

A Nitto sono stati imputati numerose stragi e uccisioni, tra cui l’omicidio di Vito Lipari, sindaco di Castelvetrano ucciso il 13 agosto 1980; la strage della circonvallazione del 1982, che provocò la morte di Alfio Ferlito e di tre carabinieri, di cui Nitto fu condannato in qualità di mandante; la strage di via Carini del 1982, che uccise il generale Carlo Alberto dalla Chiesa assieme alla moglie e all’agente di scorta. Nitto è stato anche condannato all’ergastolo per le stragi di Capaci e di via D’Amelio in cui persero la vita Giovanni Falcone e Paolo Borsellino.

