E’ morto Brian Wilson dei Beach Boys: il mondo della musica è in lutto

Una brutta notizia scuote il mondo della musica: oggi, mercoledì 11 giugno, è morto Brian Wilson, lo storico leader dei Beach Boys. A comunicare il decesso dell’artista sono stati i suoi famigliari, che attraverso un messaggio via social hanno espresso tutto il dolore e la tristezza per la dipartita di Brian Wilson. “Siamo addolorati nell’annunciare la scomparsa del nostro amato padre Brian Wilson”, scrive la famiglia del cantante via web.

“Siamo senza parole”, si legge ancora nel doloroso messaggio postato nei vari canali social dai famigliari più stretti, che ora chiedono ai fan e ai media massimo rispetto in questo momento così difficile. “Vi preghiamo di rispettare la nostra privacy e siamo consapevoli di condividere il nostro dolore con il mondo”, scrivono ancora.

Brian Wilson e i capolavori dei Beach Boys

Brian Wilson è stato una vera e propria colonna per i Beach Boys e un’icona della musica mondiale. Tanti gli estimatori e gli ammiratori affranti tra i fan e all’interno dell’industria. Per comprendere appieno la genialità di Brian Wilson, ci rifacciamo alle parole che un big del calibro di Paul McCartney rivolse all’artista e leader dei Beach Boys. “God Only Knows è una delle poche canzoni che mi fa piangere ogni volta che la ascolto. È solo una canzone d’amore, ma è realizzata in modo brillante. Dimostra il genio di Brian”, le sue parole. Parole che oggi, nel giorno della morte di Brian Wilson, risuonano fortissime. Tanti i messaggi di solidarietà e di affetto alla famiglia, che piange la scomparsa di un uomo straordinario.

Tra i brani indimenticabili si possono citare Good Vibrations, God Only Knows, California Girls, Wouldn’t It Be Nice, Surfin’ U.S.A., Fun, Fun, Fun, In My Room e Heroes and Villains. Per quanto concerne la vita privata e sentimentale, Brian Wilson è stato sposato due volte: la prima con Marilyn Rovell, madre delle figlie Carnie e Wendy. La seconda con Melinda Kae Ledbetter, ex modella e venditrice d’auto, con la quale ha adottato Daria, Delanie, Dylan, Dash, Dakota. Melinda è morta a gennaio 2024, dopo quasi ventinove anni di nozze.