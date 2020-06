MORTO CAPO DI AL QAEDA IN NORDAFRICA/ Abdelmalek Droukdel ucciso in Mali

Pubblicità

La Francia ha annunciato di aver ucciso il leader di Al-Qaeda in Nord Africa, Abdelmalek Droukdel, in un’operazione in Mali. Il ministro della Difesa transalpino, Florence Parly, ha affermato che Droukdel, insieme a membri della sua cerchia ristretta, è stato ucciso mercoledì nel nord del Paese. Le forze francesi hanno anche catturato un alto comandante di un gruppo islamico in Mali in un’operazione avvenuta nel mese di maggio. Parly le ha definite “audaci operazioni” che hanno inferto “gravi colpi ai gruppi terroristici“. “Le nostre forze, in collaborazione con i loro partner nel Sahel, continueranno a dar loro la caccia senza sosta“. Come numero uno di Al-Qaeda nel Maghreb islamico, Droukdel era a capo di tutti gli affiliati in Nord Africa. Il comandante del gruppo dello Stato islamico catturato, Mohamed Mrabat, era un veterano jihadista e aveva un ruolo di primo piano nello Stato islamico nel gruppo del Grande Sahara, come confermato anche dalla ministra Parly, che ha specificato come Mrabat sia stato catturato il 19 maggio.

CHI ERA ABDELMALEK DROURKDEL

Dopo l’operazione che ha portato all’uccisione di Abdelmalek Droukdel, il fronte del Mali sembra sempre più caldo per l’esercito francese. Il 7 maggio scorso Al-Qaeda ha dato vita a feroci scontri in Mali e Burkina Faso. Droukdel, quarantenne, ha combattuto da giovane contro le truppe sovietiche in Afghanistan e si è sempre ritenuto che l’ex leader di al-Qaeda in Iraq, Abu Musab al-Zarqawi, fosse la sua ispirazione. Sotto la sua guida Al-Quaeda ha compiuto numerosi attacchi mortali in Africa, tra cui l’assalto del 2016 a un hotel nella capitale del Burkina Faso, Ouagadougou, che ha causato 30 morti e 150 feriti. Nel 2012 Droukdel è stato condannato a morte da un tribunale in Algeria dopo essere stato condannato in contumacia per omicidio, per l’appartenenza a un’organizzazione terroristica e per essere ritenuto responsabile di attentati con uso di esplosivi. Le accuse si riferivano in particolare a tre attentati dinamitardi avvenuto nella capitale Algeri nell’aprile 2007, che hanno causato l’uccisione di 22 persone e il ferimento di altre 200.



