Morto Carlalberto Cala Cimenti/ Il grande alpinista ucciso da una valanga a Sestriere

E’ morto Carlalberto Cimenti detto “Cala”, alpinista e sciatore piemontese conosciuto per la sua capacità di compiere imprese estreme. Veterano dell’Himalaya, Chimenti è stato travolto da una valanga a Sestriere, che l’ha ucciso a soli 46 anni. Una beffa per lui che era scampato alla morte nel luglio del 2019 sul Gasherbrun VII, in Pakistan, quando aveva tratto in salvo il suo compagno di scalata gravemente ferito ed aveva rischiato tantissimo lui stesso. Un’impresa estrema, al contrario di quella che stavolta sembrava una semplice escursione per sciatori esperti: “Cala” si stava dirigendo verso Cima del Bosco, in cima a una montagna che sovrasta la Valle Argentera nel comune di Sauze di Cesana, nei pressi del confine con la Francia. Assieme a lui un altro scalatore che è rimasto a sua volta ucciso dalla valanga che li ha travolti, ovvero Patrick Negro, 50 anni e due figli, ex volontario del Soccorso alpino e attualmente impiegato della Sestrieres Spa, società che si è occupata anche della gestione degli impianti realizzati per le Olimpiadi di Torino 2006.

CALA CIMENTI, LA DINAMICA DELL’INCIDENTE MORTALE

Cimenti e Negro non sono rientrati dall’escursione che avevano pianificato e già nel tardo pomeriggio è scattato l’allarme: si è subito temuto, vista l’abbondanza di neve caduta negli giorni, che potessero essere stati vittima di una valanga. I carabinieri di Sestriere hanno immediatamente allertato il Soccorso alpino e speleologico piemontese che hanno subito individuato le auto di Cimenti e Negro parcheggiate in valle Argentera, nel punto di partenza dell’escursione. “Da una prima ricognizione effettuata da valle con il binocolo è stato notato un evidente distacco valanghivo al confine tra i comuni di Cesana e Sauze di Cesana“, ha spiegato il Soccorso Alpino piemontese. Il segnale del cellulare di uno degli sciatori è stato localizzato proprio nella zona della valanga staccatasi nella zona della Cima del Bosco e di Col Chalvet, nella zona della Valle Argentera. Intorno alle ore 20 i corpi, individuati sotto due metri di neve, sono stati recuperati.



