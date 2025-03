CHI ERA ELIO CORNO

Nella serata di ieri mentre si giocavano le ultime partite della giornata è arrivata una notizia che tutti gli appassionati di calcio e del suo racconto avrebbero preferito non dover ricevere, è morto Elio Corno, giornalista e opinionista di fede interista, noto per il suo lavoro nella carta stampata ma soprattutto per la sua presenza in televisione.

Solo pochi giorni fa era stata data la notizia della morte di Bruno Pizzul, storica voce che ha accompagnato la nazionale italiana, e ora viene a mancare un altro grande che ha rivoluzionato con la sua professionalità e conoscenza.

Elio Corno ha iniziato la sua carriera da giornalista sportivo lavorando e scrivendo per la Gazzetta dello Sport, di cui poi è diventato anche direttore, e per la pagine sportiva de Il Giornale ma il suo nome è divenuto noto per la sua presenza televisiva nel Processo del Lunedì, programma di Aldo Biscardi che lo ha visto ospite fisso fino al 2013. Per molti anni è poi stato protagonista a 7 Gold dove a QSVS (Qui Studio a Voi Stadio) dove ci ha deliziati con divertenti siparietti.

ELIO CORNO È MORTO: LA COMMOZIONE DI FABIO RAVEZZANI E TIZIANO CRUDELI

La notizia che era morto Elio Corno è stata data dallo stesso direttore di Telelombardia Fabio Ravezzani al termine della trasmissione e che poi sui suoi profili social ha scritto un lingo ricordo per il collega e amico, “Caro Elio. Abbiamo riso e ci siamo arrabbiati, abbracciati e tolti il saluto. Poi mi hai chiamato: come stai? Volevamo dirci molte più cose, come amici che si vogliono bene anche da offesi. Che dolore”.

La notizia della morte di Elio Corno è girata velocemente sui social con numerosi tifosi, soprattutto nerazzurri, che hanno ricordato il giornalista e la casualità di essersi spento nel giorno del compleanno della squadra per cui faceva il tifo.

In ultima battuta a ricordare Elio Corno è stato Tiziano Crudeli che ha ricordato tutti i siparietti, gli sfottò e le battute fatte tra i due durante gli anni di lavoro e di trasmissioni insieme ma che li hanno portati poi a creare un legame fraterno oltre che di rispetto dal punto di vista professionale