Morto figlio di Michele Bacis/ Tragedia ad Arezzo: bimbo di 8 anni cade dal 3^ piano

Pubblicità

Tragedia ad Arezzo nella tarda serata di ieri; erano infatti le ore 22 quando un bimbo di otto anni, figlio di Michele Bacis, ex giocatore della Fiorentina è caduto dal terzo piano di un’abitazione nel centro storico della città toscana. Le condizioni del bambino, subito soccorso, sono apparse subito gravissime: allertati i sanitari del 118 il figlio dell’ex difensore è stato portato d’urgenza all’Ospedale San Donato, dove però il piccolo poco dopo è deceduto per le ferite riportate nello schianto. Inutile anche la chiamata per l’elisoccorso Pegaso, pronto a portare il piccolo a Firenze. E’ dunque immane tragedia per l’ex calciatore di Fiorentina, Genoa e Arezzo (di cui ha diretto le sorti dalla panchina in due occasioni, durante il campionato dilettanti), che nella notte ha perso il suo figlio minore: l’ex difensore, ricordiamo che si era stabilito da tempo nella cittadina toscana, in un palazzo a due passi dalla Cattedrale, in vicolo della Dea, con moglie e due figli. Un dramma che colpisce una famiglia già gravata dai lutti: solo in settimana l’ex calciatore avrebbe perso uno zio, per coronavirus.

Pubblicità

MORTO IL FIGLIO DI MICHELE BACIS: INUTILI I SOCCORSI

Ancora non sono note le circostante e le cause dell’incidente in cui ha perso la vita il figlio più piccolo dell’ex calciatore viola Michele Bacis. Dalle prime ricostruzioni pare che siano stati i vicini, verso le ore 22 a sentire un tonfo sordo del corpo del piccolo sul selciato: sempre i vicini di casa pochi istanti dopo avrebbero sentito un urlo straziante, probabilmente degli stessi genitori, la cui disperazione è grande. Subito, come abbiamo riferito, sono stati allertati i servizi sanitari d’urgenza e pure la Polizia di Stato che si è occupata di effettuare i primi rilievi sul posto: fervono ora le indagini per capire la dinamica dell’immane tragedia. Intanto però la città di Arezzo si stringe ancora una volta a uno dei suoi beniamini calcistici, nel silenzio e nel dolore di questa tragedia familiare.



© RIPRODUZIONE RISERVATA