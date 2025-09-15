Morto Franco Ligas, aveva 79 anni: celebre giornalista sportivo che ha lavorato in tv per parecchi anni, coprendo tanti racconti.

MORTO FRANCO LIGAS, VOCE IMPORTANTE DELLA TV

È morto Franco Ligas: una notizia davvero triste per tutto il mondo dello sport e della televisione, il noto giornalista aveva 79 anni e lo ricordiamo bene, soprattutto oggi, per tutti i racconti che nel corso degli anni ha saputo fornire sugli eventi sportivi spaziando tra box e calcio, e altro ancora.

Franco Ligas, nato a Oristanio in Sardegna, è morto appunto a 79 anni: avrebbe potuto insegnare avendo conseguito l’abilitazione, ha scelto invece di debuttare in televisione come giornalista sportivo. I primi passi su TeleLiberaFirenze, come ricorda oggi Sportmediaset, intervistando Nicola Pietrangeli e Adriano Panatta.

Era il 1976, resoconto non banale: l’Italia del tennis aveva appena portato a casa dal Cile la prima Coppa Davis, che sarebbe stata anche l’unica prima del bis targato Jannik Sinner che ha fatto sembrare l’impresa quasi normale (ma questo è un altro discorso).

Da lì, Ligas ha poi proseguito a seguire la Fiorentina, diventata una sorta di seconda pelle e di secondo affetto – impossibile sostituire Cagliari; nel 1984 il passaggio in Mediaset scoprendo il grande pubblico, e occupandosi davvero di tutto. Qui, Franco Ligas parlava di calcio e basket, ciclismo e ippica, con grande passione e competenza.

LE PASSIONI DI FRANCO LIGAS

Due le grandi passioni di Franco Ligas, morto a 79 anni: il Cagliari e la Fiorentina, anche se si può dire che, per usare parole sue, sono sempre rimaste delle timide preferenze vista la professionalità con cui conduceva i suoi racconti. A Firenze comunque è nato suo figlio; al Cagliari non ha mai potuto davvero rinunciare, nemmeno quando con Paolo Ziliani, altro volto importante del giornalismo di quegli anni, ha fondato Ispettore Ligas, ovvero un suo alter ego che raccontava con parecchia ironia il mondo del calcio, con quell’arte che non è poi da tutti di non prendersi troppo sul serio.

Nel 2013 Franco Ligas è andato formalmente in pensione, ma per almeno un anno ha seguito la boxe per Sportialia; poi lo abbiamo visto su Elefante TV per narrare le discipline “minori” (anche se forse il basket non sarebbe giusto etichettarlo in questo modo) all’interno di DDA – Dirittura d’Arrivo. Franco Ligas portava avanti anche un blog personale, fino a quando è morto lasciando un vuoto per tutti quegli appassionati di sport che sono cresciuti in un modo senza social né internet, nel quale per raccogliere le notizie bisognava accendere la tv e lasciarsi coinvolgere e trasportare dai giornalisti del tempo. Come Franco Ligas, appunto: ci mancherà.