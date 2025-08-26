È morto a 95 anni il produttore Frank Price: a lui si deve il successo della saga di Ritorno al futuro oltre a tanti altri cult cinematografici

Lutto nel mondo del cinema, in special modo del dietro le quinte, perché è morto Frank Price, il dirigente-produttore che ha reso possibili tantissimi film che sono divenuti dei cult amati in tutto il mondo come Ritorno al futuro, Ghostbusters, Kramer contro Kramer e via discorrendo. È morto a 95 anni nella sua villa di Santa Monica attorniato dalle persone che gli volevano bene.

Emily in Paris in lutto, morto regista Diego Borella: era giovanissimo/ Riprese interrotte e cast sotto choc

È sempre stato lontano dai riflettori, il suddetto produttore, che si è dimostrato oculato, intelligente e acuto per quel che concerne il gusto del pubblico che ha premiato i film che lui stesso ha prodotto e spinto facendo guadagnare milioni di dollari agli studios. Insomma, una grande perdita per Hollywood che mai come negli ultimi anni appare in crisi e senza un’identità precisa.

ADDIO A DON SILVANO SEGHI/ Quel sacerdote fiorentino che disse "sì" a Cristo con tutto sé stesso

Frank Price è morto: era il volto dietro il successo di Ritorno al futuro

Chi non ha mai visto Ritorno al futuro? La saga diretta da Robert Zemeckis è un vero cult, uno di quei film di culto che tutti citano a memoria, anche se poi non l’hanno vista. E pensare che la sceneggiatura era rimasta per anni in una sorta di limbo produttivo. E fu proprio Frank Price da presidente della Columbia e poi alla guida della Universal a dare il via libera. E fece bene dato che il film del 1985 ha incassato quasi 400 milioni di dollari.

Da dirigente e produttore l’uomo, che è morto a 95 anni nella sua villa, ha avuto un ruolo cruciale per il successo di film come Ghostbusters, La mia Africa, Gandhi, Karate Kid e Tootsie. Ma contribuì anche al successo di Ragazze vincenti con Tom Hanks e Geena Davis. Una mancanza, la sua, che si farà alquanto sentire.

PIPPO BAUDO/ Un “democristiano” del varietà che seppe reinventare la tv