MORTO GIUSEPPE FORNACIARI, HA GIOCATO IN SERIE A CON IL FOGGIA

È morto oggi, come ha riportato la redazione di Sport Mediaset, Giuseppe Fornaciari: si è spento a 57 anni nella sua Augusta, cittadina in provincia di Siracusa che gli aveva dato i natali nel luglio 1967. Sappiamo poco delle cause: Fornaciari, a quanto si apprende al momento, soffriva da tempo di un male incurabile ed è morto a 57 anni. Il mondo del calcio lo ricorda soprattutto per una stagione.

Nel 1992 Fornaciari, che di ruolo faceva il difensore centrale, approdò alla corte del Foggia che era allenato da Zdenek Zeman, e che all’epoca riempiva i rotocalchi con il nomignolo Zemanlandia per il calcio prettamente offensivo e spettacolare. Fu un Foggia che davvero segnò quell’inizio degli anni Novanta, cui contribuì lo stesso Fornaciari: in quel campionato di Serie A il difensore giocò 18 partite di cui 15 da titolari.

DA FOGGIA AD AVELLINO

Non riuscì mai a segnare; ricevette quattro cartellini gialli e in due occasioni fu anche espulso, contro la Juventus (sconfitta per 4-2 a Torino) per rosso diretto. L’anno seguente però le cose cambiarono: Fornaciari infatti non venne più schierato da Zeman, così nell’estate 1994 la carriera del siciliano proseguì in Serie C1 con l’Avellino. Qui fu promozione e arrivo in Serie B; tra le altre squadre vanno citate Spal e Alessandria.

Fornaciari aveva iniziato la sua carriera con la Juventina Gela, nella sua Sicilia: nel 1988 la squadra rosanero aveva vinto il campionato Interregionale, che sarebbe la Serie D dell’epoca. Ci stringiamo anche noi alla famiglia di Giuseppe Fornaciari e ai suoi cari per la sua morte, anche lui ha fatto parte di una bella pagina del calcio di casa nostra che è stato il Foggia di Zdenek Zeman.

