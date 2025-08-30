Un terribile lutto è occorso e ha a che fare con un noto personaggio della tv. Ecco di chi si tratta e cosa è successo

La morte è dolorosa, in qualunque circostanza, ed è una sofferenza che accompagna chi vive la perdita di una persona cara, per molto tempo. Non ha importanza in che rapporti si sia con quella persona, se si sia vicini oppure distanti. Un decesso sancisce l’impossibilità di avere contatti con la donna o l’uomo in questione, per sempre.

Evviva!, Gianni Morandi, puntata 30 agosto 2025 (replica)/ Anticipazioni: ospiti Orietta Berti e amico-rivale

Quando arriva l’annuncio della morte di qualcuno a cui abbiamo voluto bene e a cui siamo stati legati, si ripensa a tutti i momenti vissuti insieme, in positivo o in negativo ed è come se nella nostra mente rivedessimo una sorta di pellicola, ricca di stralci di attimi ormai andati, per sempre, a mò di flusso di coscienza di Joyce.

Roberta Lanfranchi: "Pino Insegno? Separazione difficile"/ "Ecco perché oggi non ci sentiamo più"

E sì, in molti casi fa male, anche se magari con quella persona si erano interrotti i rapporti. Questo, perché sai che non la rivedrai mai più. Di recente, un personaggio molto noto del mondo dello spettacolo ha pianto la morte di una persona che gli è stata molto cara. Ecco che cosa è successo.

Roberta Capua e il dolore per un recente lutto: cosa è successo e cosa ha rivelato la conduttrice

In una lunga intervista rilasciata di recente a F. Magazine, Roberta Capua, 56 anni, conduttrice di successo, si è aperta raccontando, per la prima volta, di un dolore vissuto solo qualche mese fa.

Massimo Ranieri, chi è l'artista napoletano/ "La svolta? Sono sempre rimasto con i piedi per terra"

Ognuno vive il dolore di una perdita a modo proprio, ed è giusto scegliere anche il momento in cui parlarne. Roberta Capua, che a breve tornerà in tv all’interno del programma BellaMà condotto da Pierluigi Diaco, ha rivelato che nel maggio scorso, il suo ex marito è deceduto dopo un sinistro stradale.

Una notizia che ha lasciato senza parole, e in molti le hanno scritto sui social, per porgerle sentite condoglianze. Elaborare un dolore non è semplice, e Roberta ha svelato di essere riuscita solo pochi mesi dopo a parlarne, in quanto le ha fatto molto male.

«Fino ad oggi non sono riuscita a parlarne pubblicamente…Sono troppo addolorata e non sono ancora pronta…», sono state le sue parole. Capua ha anche aggiunto che Stefano Cassoli, il suo ex marito, « è stato e resterà il più grande amore della mia vita…».

Ma gli ultimi anni, come la stessa conduttrice ha sottolineato, sono stati caratterizzati anche altre dolorose perdite:«La sua scomparsa si aggiunge ad altre cose bruttissime che sono accadute negli ultimi anni…». Capua ha anche spiegati che nonostante tanto dolore, auspica con resilienza che «dietro l’angolo ci sia qualcosa di bello per me…».