Morto Lorenzo Buffon: il portiere di Milan e Inter aveva 95 anni, in carriera ha vinto cinque scudetti e ha giocato il Mondiale del 1962 in Cile.

MORTO LORENZO BUFFON, UN PORTIERE ICONICO

È morto Lorenzo Buffon: si è spento a quasi 96 anni (li avrebbe compiuti tra 24 giorni) quello che ancora oggi è considerato uno dei migliori portieri che il calcio italiano abbia prodotto, anche se rappresentante di un calcio che per ovvi motivi cronologici non c’è più , e questo è segno della grandezza dell’estremo difensore.

Possiamo dire, giocando con il cognome, che Lorenzo Buffon sia stato il primo grande interprete, così chiamato, di un ruolo che avrebbe poi consegnato alla leggenda un parente alla lontana: Gianluigi Buffon infatti è il nipote di un cugino di secondo grado di Lorenzo, nato a Majano (provincia di Udine) nel 1929.

Un portiere che è diventato grande con il Milan: indossando la maglia rossonera ha disputato ben 10 stagioni, diventando titolare a 20 anni appena compiuti e partecipando ai grandi successi di una squadra resa storica dal trio svedese Gre-No-Li, chiudendo con 300 presenze tonde con questi colori.

Con il Milan Lorenzo Buffon ha vinto quattro scudetti, e anche in due occasioni la Coppa Latina ormai dimenticata; purtroppo se n’era già andato quando il Diavolo ha iniziato a trionfare anche in Europa, quindi nella sua bacheca non figura la Coppa dei Campioni e questo riguarda anche l’altra sponda del Naviglio.

MORTO LORENZO BUFFON: IL SALUTO DI GIGI AL LONTANO PARENTE

Infatti nel 1960, dopo una stagione nel Genoa, Lorenzo Buffon tornò a Milano ma per giocare con l’Inter: quasi incredibile visto il suo decennale passato rossonero, con la Beneamata non ebbe le stesse fortune a causa di infortuni che portarono addirittura il presidente Angelo Moratti a imporre l’utilizzo dell’esperto Ottavio Bugatti, Buffon comunque vinse lo scudetto anche in nerazzurro ma, all’alba del ciclo della Grande Inter, fu scambiato con la Fiorentina per un collega dal nome di Giuliano Sarti, che sarebbe appunto diventato l’estremo difensore dei grandi trionfi di Helenio Herrera.

In nazionale Lorenzo Buffon ha invece giocato 15 partite: fu il portiere della sfortunata spedizione del Mondiale in Cile (1962) giocando prima e terza partita con tanto di porta inviolata, ma purtroppo l’Italia venne eliminata a causa della controversa sfida contro il Cile, persa 2-0, nella quale il duo Giovanni Ferrari-Paolo Mazza scelse Carlo Mattrel, portiere del Palermo in procinto di tornare alla Juventus. A parlare della morte di Lorenzo Buffon è stato anche il già citato Gianluigi, che ha citato una gigantografia del lontano parente impegnato in una spettacolare parata, che campeggiava in casa negli anni della sua gioventù.