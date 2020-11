Morto l’uomo più anziano al mondo/ Ahmad Soufi, iraniano, aveva 138 anni

E’ morto nelle scorse ore l’uomo più anziano del mondo. Ahmad Soufi, così come si chiamava la vittima, aveva 138 anni, ed era anche l’uomo più anziano dell’Iran. A darne notizia, poi ripresa dai principali organi di informazione mondiali, l’agenzia statale Irna, non specificando le cause di morte, ma parlando semplicemente di decesso per vecchiaia. Membro della minoranza curda, Ahmad Soufi è deceduto in quel della cittadina di Saqqez, nella provincia occidentale del Kurdistan, regione che confina con l’Iraq. Una vita incredibile la sua, tenendo conto che la carta d’identità segnava 28 febbraio 1882 come data di nascita, coetaneo dell’ex presidente degli Stati Uniti, Franklin Delano Roosevelt, che morì invece nel lontano 1945. Ahmad Soufi non era stato in realtà riconosciuto ufficialmente come la persona più anziana vivente, ma come fatto sapere dall’agenzia Irna, pubblicando una copia del “chenasnameh” (il registro di famiglia) e della sua carta d’identità, era appunto nato ben 138 anni.

MORTO L’UOMO PIU’ ANZIANO AL MONDO: LA NOSTRA EMMA MORANO MORI’ A 117 ANNI

La sua longevità è comunque decisamente credibile in quanto fra la popolazione curda sono diverse le persone centenarie ufficialmente riconosciute. Qualora venisse riconosciuta l’età di Ahmad Soufi, questi straccerebbe ogni precedente record, in quanto, l’uomo che ha vissuto più a lungo nella storia è stato Jiroemon Kimura, morto il 12 giugno del 2013 negli Stati Uniti, all’età di 116 anni e diversi giorni. Per quanto riguarda le donne, invece, la francese Jeanne Calment, ha invece vissuto ben 122 anni, fra il febbraio del 1875 e l’agosto del 1997. Le persone più longeve al momento ancora in vita sono invece la giapponese Kane Tanaka, 117 anni, e la francese Lucile Randon (116 anni e qualche mese). Fra i centenari più famoso di tutti i tempi si ricorda anche la nostra nonnina Emma Morano, spirata il 15 aprile del 2017, dopo una vita lunga ben 117 anni (era nata a novembre del 1899).



