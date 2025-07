Morto Marco Madrigali, l'ex presidente della Virtus Bologna aveva 81 anni: con le V nere ha fatto il Triplete nel 2001, ma è arrivato al fallimento.

MORTO MARCO MADRIGALI, LEGGENDA DELLA VIRTUS BOLOGNA

È morto Marco Madrigali: lutto nel mondo del basket, anche se magari alle nuove generazioni questo nome dirà poco stiamo parlando di una delle figure più note della pallacanestro italiana di inizio terzo millennio, anche presidente della Lega Basket ma soprattutto della Virtus Bologna.

Achille Polonara ha la leucemia mieloide/ Come sta? Ricoverato, ha iniziato le cure (oggi 16 giugno 2025)

Un’epoca che possiamo considerare leggendaria per le V nere, che con Madrigali presidente ha vinto tutto, entrando nella storia: siamo proprio nel 2000, la Virtus Bologna aveva già vissuto la scintillante epoca di Alfredo Cazzola ma con Madrigali avrebbe vissuto anni straordinari.

Il 2000-2001 rimane la stagione d’eccellenza, quella del Grande Slam: sotto la guida di Ettore Messina la squadra vinse scudetto, Coppa Italia ed Eurolega, mancando solo la Supercoppa Italiana andata alla Virtus Roma.

Video Virtus Bologna Brescia (75-65)/ Sintesi e highlights: Burnell non basta (Lega A basket, 14 giugno 2025)

Era un’epoca straordinaria, con Madrigali al comando: era a capo della CTO, azienda di videogiochi, e con la Virtus Bologna spadroneggiava in lungo e in largo pur in un periodo nel quale la concorrenza c’era eccome, sotto forma della Fortitudo Bologna, la rivale cittadina in quel momento fortissima, la Benetton Treviso e la già citata Roma, oltre alle mine vaganti come l’Olimpia Milano in ricostruzione, e una Siena che iniziava a diventare grande.

MORTO MARCO MADRIGALI: DALL’ASCESA AL CROLLO

La Virtus Bologna di Marco Madrigali sarebbe però durata poco: l’acquisto di Sani Becirovic sarebbe stato di fatto l’inizio della fine, nel 2001-2002 inoltre qualche risultato negativo aveva portato al clamoroso esonero di Messina (poi reintegrato), una finale di Eurolega persa contro il Panathinaikos e nessun titolo se non la Coppa Italia, con eliminazione in semifinale playoff per quanto riguarda il campionato. Nel 2002-2003 la Virtus Bologna mancava i playoff per la prima volta di sempre, mentre Becirovic ai box per infortunio citava la società per mancati pagamenti.

DIRETTA/ Virtus Bologna Brescia (risultato finale 75-65): serie sul 2 a 0! (Finale gara-2 LBA 14 giugno 2025)

Si scopriva il vaso di Pandora: la CTO andava in difficoltà per richieste di emolumenti, chiaramente nel caos entrava anche la stessa Virtus Bologna che in agosto veniva radiata dal Consiglio Federale, mettendo fine all’epoca di Marco Madrigali, sostituito da Claudio Sabatini. Anni brevissimi ma davvero intensi, anche l’ex presidente ha contribuito a scrivere una grande pagina di storia, ad esempio portando Manu Ginobili a vestire la maglia delle V nere e a vivere una stagione forse irripetibile. Ne piangiamo la morte anche noi, come tutti gli appassionati di basket.