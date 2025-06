MORTO MATTEO DORETTO, CAMPIONE ITALIANO JUNIORES DI RALLY

Una tragedia sconvolge il mondo dei motori: è morto Matteo Doretto, campione italiano juniores di rally. Aveva 21 anni: le cause del decesso sarebbero dovute a un incidente occorso nel Rally Polonia, non sappiamo ancora molto ma Rai News ha riportato una prima dinamica di quanto accaduto. Doretto intanto era alla guida della sua auto, una Peugeot 208, al suo fianco il copilota Samuele Pellegrino.

Sebastien Ogier, incidente con Landais prima del Rally di Polonia/ Come sta il pilota: "Portato in ospedale"

Quest’ultimo sarebbe riuscito a uscire in autonomia dalla vettura che si è schiantata contro un albero, mentre Doretto versava in condizioni ben peggiori e non ce l’ha fatta. I vigili del fuoco sono intervenuti subito per provare a estrarlo dalla macchina, e sono arrivati sul posto tempestivamente anche i soccorsi medici; i tentativi di rianimare Doretto non sono andati a buon fine e si è solo potuto constatare il decesso.

Dunque il mondo del rally e dei motori piange il giovane Matteo Doretto: a dire il vero l’incidente non è occorso durante il Rally di Polonia ma ancora nelle prove della 81^ edizione di quello che è conosciuto come Rally di Orlen.

Stando alle informazioni riportate da Rai News e dai principali organi di stampa, la tragedia sarebbe avvenuta tra Elganow e Pasym, Doretto e il copilota Pellegrino si stavano allenando in vista della corsa. Ad accorrere sul luogo dell’incidente sono stati i Vigili del Fuoco del Comando Distrettuale di Szczytno, insieme appunto ai paramedici che hanno iniziato la rianimazione senza però riuscire a portarla a buon fine: Doretto è morto a 21 anni.

CHI ERA MATTEO DORETTO

Matteo Doretto era il campione in carica del CIAR Junior: si tratta della competizione italiana assoluta nel rally per i giovani piloti. Era nato ad Azzano Decimo, in provincia di Pordenone, nell’ottobre 2003 e dunque doveva ancora compiere 21 anni. Avendo vinto il titolo nazionale, Doretto si era guadagnato la possibilità di disputare la sua prima gara fuori dai confini dell’Italia.

Matteo Doretto aveva così iniziato a correre nel FIA Junior European Rally Champioship, timbrando un settimo posto all’esordio in Sierra Morena e poi giungendo addirittura terzo nell’ECR Junior al Rally d’Ungheria. La preparazione del Rally di Polonia gli è purtroppo stata fatale: anche noi ci uniamo al cordoglio di familiari e amici per questa tragica morte.