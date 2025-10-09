Morto Miguel Angel Russo, allenatore del Boca Juniors: aveva 69 anni, lo scorso 22 settembre la sua ultima apparizione in panchina.

MORTO MIGUEL ANGEL RUSSO, ALLENATORE DEL BOCA JUNIORS

È morto Miguel Angel Russo: in lutto il mondo del calcio in Argentina, a 69 anni purtroppo ci ha lasciato quello che era l’allenatore del Boca Juniors. Tornato sulla celebre panchina degli Xeneizes, dove aveva già allenato; la morte, secondo le fonti, sarebbe avvenuta in seguito a complicazioni legate a un’infezione urinaria.

Già nel 2017 aveva avuto un cancro alla prostata (va ricordata la vittoria del campionato colombiano con il Millionarios, il giorno seguente una seduta di chemioterapia). “Un segno indelebile nella nostra istituzione”: così lo ha ricordato il Boca Juniors nel messaggio di cordoglio.

Risale al 22 settembre l’ultima partita con Russo in panchina: nel torneo Clausura il Boca Juniors ha pareggiato 2-2 contro il Central Cordoba (gol di Rodrigo Battaglia e Miguel Merentiel prima di subire la rimonta), da quel momento la squadra è stata affidata al vice Claudio Ubeda.

Con Miguel Angel Russo è morto un personaggio importante del calcio argentino, che era stato anche un calciatore di ottimo livello: come difensore ha giocato tutta la carriera nell’Estudiantes, ha anche 17 presenze con la nazionale tra cui alcune delle qualificazioni al Mondiale poi dominato da Diego Armando Maradona, che però lui non ha disputato.

MORTO MIGUEL ANGEL RUSSO: I SUCCESSI

È morto Miguel Angel Russo, un allenatore che ha saputo vincere parecchi titoli nella sua carriera. Abbiamo già citato quello in Colombia con il Millionarios, in Argentina invece il campionato lo ha vinto con il Velez Sarsfield, il Clausura del 2005, e con il Boca Juniors che, lo abbiamo detto, aveva già allenato. Nel 2007 il suo più grande successo: la Copa Libertadores, dominando la finale contro il Gremio e avendo in squadra come faro Juan Roman Riquelme, tornato a giocare alla Bombonera dopo le avventure in Europa, soprattutto con il Villarreal portato in semifinale di Champions League.

Un titolo che lo ha portato a disputare il Mondiale per Club a dicembre: il Boca Juniores è arrivato in finale ma qui ha perso contro il Milan di Carlo Ancelotti, in quella squadra giocavano Rodrigo Palacio, Martin Palermo, Ever Banega, Alvaro Gonzalez e Gabriel Paletta. Miguel Angel Russo è stato sicuramente un personaggio molto importante per gli Xeneizes e per tutto il calcio argentino. “Sarà sempre un esempio di gioia, umanità e dedizione” così prosegue il messaggio che il Boca Juniors gli ha dedicato, noi ci uniamo al cordoglio della famiglia e dei cari per la scomparsa di Miguel Angel Russo.