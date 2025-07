È morto il nonno di Stash dei The Kolors mentre la band era in tour: grave lutto: "Fai buon viaggio nonno Domenico, maestro di educazione"

È morto nonno di Stash dei The Kolors, grave lutto per il cantante: “Maestro di eleganza ed educazione”

Grave lutto per Stash, il frontman dei The Kolors, proprio mentre si trovava in tour con la sua band ha dovuto dire addio al nonno Domenico, morto nelle scorse ore. Ad annunciare la morte del nonno Domenico è stato lo stesso cantautore, il cui nome all’anagrafe è Antonio Fiordispino, con una toccante storia su Instagram con poche e semplici parole ma sentite e che testimoniano l’immenso affetto dell’artista per il nonno. Del resto in numerose interviste il cantante aveva sempre confessato l’importanza per lui della famiglia e soprattutto dei nonni.

MATTEO BALZANO/ “Hai aiutato tanti, ma anche i confortatori hanno bisogno di un conforto umano”

È morto il nonno di Stash dei The Kolors, ed Antonio Fiordispino ha dato il doloroso annuncio della grave perdita attraverso i canali social: “Buon viaggio mio caro nonno Domenico. Sei stato maestro di educazione e di eleganza. Ci mancherai.” Scritta bianca su sfondo nero per annunciare il grave lutto che lo ha colpito.

Giorgio Pietrangeli è morto/ Figlio di Nicola, fu campione di surf (oggi 4 luglio 2025)

Sul nonno di Stash non si hanno molte informazioni, era il nonno materno ma non si conosce altro ne la causa della morte quel che è certo è l’estremo affetto che il cantautore provava per lui.

Grave lutto per Stash dei The Kolors: morto nonno Domenico ma il tour non si ferma

Nelle scorse ore è morto nonno di Stash dei The Kolors, Domenico ma non è la prima volta che il cantante e la sua band si trovano a dover fare i conti con dolorose perdite. Negli anni scorsi Antonio Fordispino ha perso lo zio Jimmy improvvisamente ed il nonno paterno Antonio.

Michael Madsen è morto/ Addio all'attore di Kill Bill e Le Iene: un infarto a 67 anni

Nonostante il lutto, tuttavia, il tour della band non si ferma e prosegue in tutta Italia con tappe sold out scegliendo di non interrompe il calendario dei concerti. Le prossime tappe saranno a Firenze, Padova, Salerno e Roma ma ovviamente il dolore per la scomparsa di nonno Domenico sarà presente ma lenito, in parte, dall’enorme affetto del pubblico.