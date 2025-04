Perché giornaliste hanno dato annuncio della morte Papa Francesco senza trucco?

Chiesa e fedeli cristiani in lutto: è morto Papa Francesco, il Pontefice il cui nome all’anagrafe era Jorge Mario Bergoglio si è spento oggi, lunedì 21 aprile 2025, il Lunedì dell’Angelo ad 88 anni per le complicazioni di una polmonite bilaterale che lo affliggevano da tempo. Ad annunciarlo è stata una nota ufficiale del Vaticano del Cardinale Farrel. La notizia della morte di Papa Francesco ha fatto immediatamente il giro del mondo mentre in Italia è stata data dai principali organi di stampa e dalle edizioni speciali dei vari Tg. In molti hanno notato inoltre che le giornalista nel dare il triste annuncio erano tutte vestite in maniera molto sobria e con poco trucco.

Perché giornaliste hanno dato annuncio della morte Papa Francesco senza trucco? Nello Speciale del Tg1 è Valentina Bisti che ha annunciato la morte del Pontefice: “Papa Francesco è morto pochi minuti fa a casa Santa Marta, la sua residenza in Vaticano.” In molti hanno notato il look molto sobrio e l’assenza di trucco chiedendosi se ciò fosse dovuto ad un particolare protocollo. Per esempio l’8 settembre 2025 quando è morta la Regina Elisabetta II del Regno Unito i giornalisti della BBC e non solo lo hanno annunciato con uno specifico protocollo: vestiti di nero, con abiti sobri, con poco trucco per le donne ed in giacca e cravatta nera per gli uomini. In questo caso, invece, il motivo è prevalentemente il fatto che sono stati presi in contropiede dalla notizia e dunque hanno avuto poco tempo per prepararsi.

Su Rai1 la prima a dare la notizia della morte di papa Francesco è stata Eleonora Daniele a Storie Italiane che poi ha immediatamente lasciato la linea allo Speciale del TG1. La conduttrice e giornalista visibilmente commossa ha ammesso: “Sono arrivate due agenzie e io come giornalista leggo… penso una delle notizie più tristi del mondo. Le agenzie riportano ora la morte del Papa, questa è la notizia, è morto Papa Francesco. Io penso che in questo momento ci sia solo silenzio e preghiera”. Su Canale 5, invece, è stata Cesara Buonamici il volto designato per condurre l’edizione straordinaria del Tg5. Anche il Tg2 in fretta e furia mette in piedi un’edizione straordinaria con la presenza del direttore Antonio Preziosi in studio. Su La7 è invece “Coffee Break” a raccontare il lutto che sta scuotendo il mondo intero.