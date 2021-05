Morto per infarto a 24 ore dal vaccino Pfizer/ Aperta indagine e disposta autopsia

E’ stato colpito da un infarto a 24 ore di distanza dalla somministrazione del vaccino anticovid, precisamente Pfizer, e i famigliari hanno chiesto l’autopsia per il loro caro e che si faccia chiarezza. E’ accaduto nel biellese (Piemonte), come riferisce l’edizione online del Corriere della Sera, e la vittima si chiamava Alberto Graziali, ingegnere di 71 anni che nella giornata di venerdì scorso, 7 maggio, si è sentito male a 24 ore di distanza dalla somministrazione della prima dose del vaccino presso l’Asl di Novara. Inutili i soccorsi e la successiva corsa all’ospedale di Ponderano, visto che il 71enne ha subito un infarto che gli è risultato fatale.

La procura di Novara ha deciso di aprire un fascicolo senza alcuna ipotesi di reato ne tanto meno indagati, ed ha disposto l’autopsia così come chiesto a gran voce dai famigliari del povero ingegnere. Nel contempo l’Asl novarese si è attivata per raccogliere tutte le informazioni in merito, e cercare di ricostruire l’episodio con chiarezza, e fino a che non vi saranno notizie certe, sarà impossibile, e nel contempo azzardato, associare il decesso al vaccino.

71ENNE MORTO DOPO VACCINO PFIZER, IL COMMENTO DEL SINDACO E DEL PARROCO

“Non lo conoscevo molto – sono le parole di Roberto Vanzi, il sindaco di Mottalciata, il comune dove viveva l’ingegnere deceduto – ma conosco la moglie Donatella e so che recentemente aveva già subito la scomparsa della madre. Ora, un nuovo lutto ha colpito la famiglia: come amministrazione non possiamo fare altro che stringerci attorno al dolore della nostra concittadina”. Così invece don Alberto Boschetto, parroco della Speranza di Cossato, che invece conosceva la vittima e la moglie: “Si tratta di un tragico lutto che ci ha colpito molto – le sue parole -. entrambi frequentavano Cossato e la Spolina, ormai erano di casa. Anche perché Donatella è una catechista”. Secondo quanto emerso pare che nella storia clinica della famiglia di Grazioli vi siano diversi episodi di morte per problemi cardiaci, ma come detto sopra, solo l’esame autoptico farà chiarezza.

