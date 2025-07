Morto per un dollaro è un western moderno (ma ispirato ai grandi del passato) di Walter Hill. Protagonista il grande Christoph Waltz, con Eachel Brosnahan

Morto per un dollaro, film su Rete 4 diretto da Walter Hill

La prima serata di Rete 4 di martedì 29 luglio, alle ore 21:30, propone in prima visione TV la messa in onda del film Morto per un dollaro. Si tratta di una produzione del 2022 ed è l’ultimo lavoro del grande regista Walter Hill che nella sua carriera ha firmato pellicole diventati veri e propri cult come I guerrieri della notte e 48 ore (suo il merito di aver lanciato al cinema Eddie Murphy). Il film maker si è anche occupato di soggetto e sceneggiatura, per un western/thriller contemporaneo che si ispira alle pellicole revisioniste degli anni ’60, come il film I professionisti, di Richard Brooks, e la produzione low-cost di Budd Boetticher.

Il cast vede come protagonista Christoph Waltz, il terribile colonnello Hans Landa di Bastardi senza gloria di Quentin Tarantino e attore vincitore di due premi Oscar e due Golden Globe, che interpreta il cacciatore di taglie Max Borlund. Ad affiancarlo, Willem Dafoe e Rachel Brosnahan. Il parterre comprende anche Warren Burke, Brandon Scott, Hamish Linklater, Luis Chavez, Guy Burnet. Fidel Gomez e Benjamin Bratt.

La trama del film Morto per un dollaro: una missione che non va come previsto

In Morto per un dollaro siamo nella cittadina di Chihuahua, in New Messico, nel 1897. Il ricco imprenditore Nathan Kidd di Santa Fe assolda il cacciatore di taglie Max Borlund per cercare e riportare a casa la moglie Rachel, apparentemente rapita dal soldato disertore Elijah Jones. In realtà, quando li trova, Max scopre che lei è fuggita di sua volontà perché sposata con un uomo che non ama, mentre è innamorata di Elijah.

Il dilemma nasce quindi nel cercare di capire se abbandonare la missione o proseguire ugualmente, temendo le ripercussioni del suo committente. Nel frattempo, il cacciatore di taglie deve fronteggiare altre due minacce: la prima è rappresentata dal terribile latifondista Vargas e la seconda da un giocatore d’azzardo, Joe Cribbens, che sta cercando la sua vendetta, in quanto Borlund lo aveva mandato in carcere anni prima. Cosa farà il protagonista?

