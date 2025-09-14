Morto Ricky Hatton, ex pugile: aveva 46 anni, nel mondo della boxe ha sfidato i migliori ed è stato campione del mondo dei pesi welter.

MORTO RICKY HATTON, EX STAR DELLA BOXE

È morto Ricky Hatton, una notizia triste per tutto il mondo della boxe e non solo: i fatti di cronaca, riportati in Italia da Adnkronos tra gli altri, ci dicono che l’ex pugile è stato trovato senza vita presso la sua casa di Hyde; aveva 46 anni, la sua morte secondo la polizia di Manchester non sarebbe sospetta.

Abbiamo le dichiarazioni di un portavoce delle forze dell’ordine della città inglese, secondo cui gli agenti hanno ricevuto una segnalazione da un privato per recarsi, alle 6:45 di questa mattina, in Bowlacre Road ad Hyde. Qui, hanno trovato il corpo senza vita di un uomo poi identificato in Ricky Hatton.

“Al momento non si ritiene che vi siano circostanze sospette”; chiaramente però bisognerà capire quali siano state le cause che hanno portato al decesso di Ricky Hatton, che era ancora in giovane età.

Intanto il mondo della boxe piange Ricky Hatton, morto questa mattina o comunque nella notte, anche questo sarà da verificare con l’autopsia; la sua figura forse non è tra quelle più rifulgenti del pugilato mondiale, ma è stato comunque un professionista importante.

LA CARRIERA DI RICKY HATTON

Morto Ricky Hatton: sul ring era conosciuto come “The Hitman”, il cecchino, e aveva ottenuto un ottimo record di 43-0 fino alla prima sconfitta incassata da un altro grande come Floyd Mayweather, nel 2007. Cinque anni dopo il ritiro, avendo messo a referto 45 vittorie e 3 sconfitte; dunque questo ci dice che nella parte conclusiva della carriera Hatton era andato in calando, fino a capire di non poter più competere con le nuove leve del pugilato.

Tuttavia è stato più volte campione mondiale dei pesi welter, con uno stile di combattimento che era riuscito a portarlo nell’élite della boxe, uno dei pugili più “riconoscibili” di inizio decennio; nel corso della carriera Ricky Hatton si è potuto confrontare con gli avversari migliori in circolazione, tra cui anche Manny Pacquiao, e certamente il suo nome tra appassionati e addetti ai lavori era molto noto. Anche per questo nel giorno della morte lo ricordiamo con affetto, unendoci al cordoglio di familiari e amici.