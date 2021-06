Morto Salvatore Daniele, fratello di Pino Daniele/ Trovato in casa senza vita

Un grave lutto ha colpito la famiglia Daniele. Salvatore, fratello del celebre cantante Pino Daniele, è morto oggi all’età di 56 anni. L’uomo è stato trovato privo di vita nella sua casa nel centro storico di Napoli. Una tragedia, la stessa che nel 2015 portò il cantautore napoletano alla morte: stando a quanto riporta Tgcom24, potrebbe essere stato un attacco di cuore ad essergli fatale. Salvatore, infatti, soffriva di problemi cardiaci ed è stato trovato privo di vita nello storico appartamento in cui era nato anche Pino e dove in precedenza era rimasta a vivere la madre. Al momento non sono del tutto chiare le circostanze del suo decesso. Stando a quanto fa sapere Fanpage, “sul posto sono giunti i carabinieri che stanno acquisendo elementi utili per capire l’esatta dinamica della vicenda, seppur al momento la pista del malore improvviso appare quella più probabile.”

Salvatore Daniele è morto: il gesto del fratello Nello

Si attendono aggiornamenti sulla morte improvvisa di Salvatore, il fratello di Pino Daniele trovato in casa privo di vita all’età di 56 anni. Al momento non ci sono stati comunicati o messaggi da parte dei familiari. L’unico gesto è arrivato da Nello, l’altro fratello di Pino e Salvatore, che ha cambiato l’immagine del profilo Facebook con un nastro a lutto e ha dedicato a suo fratello un lungo e toccante messaggio: “Sasà. Non hai voluto farti salutare. Non hai voluto farci fare una risata. Proprio così come in questa foto !!! Sei mio fratello e ne sono orgoglioso per come lo eri. Siamo stati una famiglia strana ma siamo tosti però.” La notizia della morte di Salvatore si è velocemente diffusa in tutto il quartiere in cui lui viveva e dove ormai lo conoscevano e amavano tutti.

