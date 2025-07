Morto Salvatore Giglio, che per 25 anni è stato il fotografo della Juventus e ha "immortalato momenti iconici" della storia bianconera.

MORTO SALVATORE GIGLIO, IL FOTOGRAFO DELLA JUVENTUS

È morto Salvatore Giglio, ed è una notizia che tocca soprattutto il mondo della Juventus: Giglio infatti è stato il fotografo della società bianconera per 25 anni, e infatti è stato ufficialmente ricordato sul sito della Vecchia Signora. “Ha immortalato momenti iconici della nostra storia: due milioni di istantanee nei suoi archivi”, si legge nella nota.

In effetti chi ha seguito il calcio e la squadra bianconera nella seconda metà del Ventesimo secolo era abituato a leggere il nome di Salvatore Giglio sotto tutte le fotografie che riguardassero la Juventus.

Salvatore Giglio, per esempio, ha catturato in immagini una delle serate più terribili non solo della squadra bianconera ma del mondo dello sport in generale, quella dell’Heysel: l’abbiamo ricordata qualche tempo fa – correva il quarantesimo anniversario – la tremenda baraonda che si originò nello stadio di Bruxelles prima della finale di Coppa dei Campioni tra Juventus e Liverpool, e che portò alla morte di 39 persone.

Parecchie delle fotografie che sono passate lungo tutti questi anni sono proprio di Giglio, ma ce n’è una che è rimasta nell’immaginario collettivo di tutti i grandi appassionati di calcio.

LA FOTO CHE HA RESO ETERNO GIGLIO

Morto Salvatore Giglio, inevitabile ricordare quella meravigliosa fotografia che risale al dicembre 1985, a Tokyo: Coppa Intercontinentale tra Juventus e Argentinos Juniors, i bianconeri metteranno in bacheca questo trofeo per la prima volta passando dai rigori, al termine di un bellissimo 2-2. Ecco: la partita non si è conclusa al 90’ minuto perché l’arbitro, il tedesco Volker Roth, sul risultato di 1-1 decise di annullare un gol di Michel Platini che stoppò con il petto, superò l’avversario con un sombrero e al volo, di sinistro, incrociò sotto il sette alla sinistra del portiere Enrique Vidallé.

Una rete meravigliosa, che non fu convalidata per un fuorigioco di Aldo Serena: forse oggi sarebbe stato derubricato come passivo, all’epoca valse per cancellare quella straordinaria prodezza. La reazione di Platini la ricordiamo tutti: ecco, Salvatore Giglio fu straordinario nell’immortalare Le Roi steso a terra, con la testa appoggiata alla mano, appena prima di rimettersi seduto, applaudire e tornare a giocare. Sarebbe stato lui a realizzare il rigore decisivo dopo gli errori di Sergio Batista, Michael Laudrup e José Luis Pavoni; alla Juventus la Coppa Intercontinentale, a Salvatore Giglio, che oggi ricordiamo, la fama eterna per quella meravigliosa fotografia.