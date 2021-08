Morto tifoso in Frosinone-Parma/ Malore prima del fischio di inizio, soccorsi inutili

Dramma allo Stadio “Benito Stirpe” poco prima dell’inizio di Frosinone-Parma: un tifoso ciociaro è morto. L’uomo (F.F., 46 anni, originario di Supino, in base alle indiscrezioni raccolte da FrosinoneToday) era in fila per entrare nell’impianto sportivo quando ha accusato un malore e si è accasciato sull’asfalto. I soccorsi degli uomini della Croce Rossa sono stati tempestivi, così come il trasferimento all’ospedale più vicino. Poco dopo l’arrivo, nonostante le cure dei medici, è spirato. Le sue condizioni erano troppo gravi.

La notizia della morte del sostenitore del club gialloblù è arrivata ad una decina di minuti dal triplice fischio del match valido per la prima giornata del campionato di Serie B. La Curva, in segno di lutto, ha scelto di interrompere i cori con cui stavano incitando la squadra di casa. Sullo Stadio “Benito Stirpe” è dunque calato il gelo.

Morto tifoso in Frosinone-Parma: fatale un malore

Le cause del decesso del sostenitore ciociaro sono ancora da chiarire. L’uomo si era recato presso l’impianto sportivo, in occasione dell’esordio stagionale dei Canarini, insieme al figlio. I due si apprestavano ad entrare nella tribuna est quando il quarantaseienne ha accusato un malore. La corsa in ospedale si è rivelata inutile. Il suo cuore aveva già smesso di battere. Il tifoso è morto mentre sul terreno di gioco si disputava Frosinone-Parma, prima gara del campionato di Serie B per cui avevano acquistato i biglietti. La terribile notizia è arrivata intorno all’80’.

Allo Stadio “Benito Stirpe” si sarebbe dovuto celebrare questa sera il ritorno dei tifosi – seppure in forma ridotta – sugli spalti. La festa, tuttavia, si è trasformata in tragedia. La Curva, dopo che le prime indiscrezioni sul decesso del sostenitore gialloblù sono trapelate, ha interrotto i cori e ha ritirato gli striscioni che erano stati precedentemente affissi in segno di rispetto. Nelle prossime ore, presumibilmente, anche il club ciociaro rivolgerà un pensiero alla famiglia del quarantaseienne originario di Supino.



