Morya, madre di Carolyn Smith / Pace con sua figlia prima di morire: “fu bellissimo”

Carolyn Smith non dimentica l’ultima notte di vita di sua madre Moyra. La sua scomparsa fa ancora male, non potrebbe essere diversamente dato che nel momento in cui si è spenta, Carolyn ha perso una persona importante. Inevitabilmente la morte di mamma Moyra ha lasciato un vuoto incolmabile nella vita della giurata di Ballando con le Stelle. Ma con il passare del tempo, Carolyn Smith ha metabolizzato quanto successo, tenendo per sé solo i ricordi più belli di quell’ultima notte. Una notte in cui sua madre, evidentemente, le ha lasciato in eredità il sorriso. “Fu la più bella della mia vita”, ha ricordato Carolyn Smith a FQ Magazine. Una notte importante, che ha sancito la reunion tra mamma e figlia, mettendo fine ad alcune incomprensioni.

Il ricordo di Carolyn Smith: “Volai a Londra, sapevo che mia madre…”

“Volai a Londra quando i medici dissero a mio padre che mia mamma non sarebbe arrivata al giorno dopo. E quella notte in ospedale fu la più bella della mia vita: abbiamo fatto pace, abbiamo parlato per otto ore consecutive, ci siamo dette tutto. Verso le tre del mattino arrivò una guardia in reparto perché ci sentiva ridere come due matte. Così chiamò un medico, un ragazzo giovane, e quando mamma lo vide entrare gli disse: “Fammi morire adesso, con il sorriso”. Ho compreso che la positività è fondamentale anche quando tutto sembra nero”, ha ricordato emozionata Carolyn. Gli insegnamenti di mamma Moyra sono rimasti impressi nella mente della Smith, che continua a portarla nel cuore e ad onorare la sua memoria.

