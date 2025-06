Da febbraio 2022 Mosca ha incassato la cifra impressionante di 883 miliardi di euro grazie alla vendita di combustibili fossili – gas, petrolio, carbone – e una fetta importante di questi guadagni, ben 209 miliardi, è arrivata proprio da quei Paesi dell’Unione Europea che – almeno a parole – avevano promesso di interrompere ogni legame energetico con la Russia: si tratta di una contraddizione che pesa, politicamente ed economicamente, perché mentre Bruxelles continua a ribadire l’intenzione di eliminare del tutto le importazioni russe entro il 2027, nella pratica accade l’esatto contrario.

Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, donna accoltella passanti a Monaco: uccisa dalla polizia (8 giugno 2025)

Nel solo 2024 le importazioni di gas da Mosca verso l’Unione sono aumentate del 18% e, a trainare questa crescita, sono state soprattutto l’Italia, la Francia e la Repubblica Ceca e la cosa che colpisce di più è che questa impennata non è stata causata da un aumento dei consumi, perché la domanda interna europea è rimasta pressoché invariata, ma è il prezzo ad aver fatto la differenza.

DALL’UCRAINA A GAZA/ “La distruzione del diritto umanitario è sempre l’inizio dell’inferno in terra”

Il costo in Europa è salito del 59% rispetto all’anno precedente e così, anche comprando meno volumi, l’ammontare dei pagamenti verso Mosca è comunque cresciuto: questo significa che ogni euro speso per il riscaldamento o per l’energia, ogni carico sbarcato nei porti del continente, continua in qualche modo a sostenere le casse del Cremlino, che su queste entrate costruisce una percentuale enorme – oltre il 60 – del proprio bilancio statale.

Inoltre, una parte del combustibile e del petrolio russi arriva in Europa attraverso canali indiretti, come le raffinerie turche e indiane che rielaborano il greggio russo, lo mescolano con altri prodotti e lo rivendono come carburante non sanzionato, aggirando così i divieti ufficiali con meccanismi che restano perfettamente legali.

UCRAINA/ Gli aiuti Usa impediscono la pace, Rubio e i neocon non la vogliono. E Trump…

Mosca esporta ancora in tutta Europa: il gas aumenta, il greggio passa per Paesi terzi, le sanzioni diventano simboliche

Nel 2025 il gas di Mosca ha continuato ad attraversare i confini europei in volumi che aumentano, nonostante le sanzioni e i proclami di disaccoppiamento: tra gennaio e febbraio di quest’anno, secondo i dati CREA, il transito di gas attraverso la Turchia è aumentato del 26,7% rispetto allo stesso periodo del 2024, e metà del gas naturale liquefatto prodotto in Russia è finito comunque nei Paesi dell’Unione, contribuendo a tenere in piedi una relazione commerciale che sulla carta doveva essere interrotta ma che nei fatti si dimostra ancora solida.

La questione energetica è oggi il vero tema irrisolto del rapporto tra l’Europa e la Russia: da un lato c’è l’impegno politico a supportare l’Ucraina e a punire Mosca per l’invasione, dall’altro però c’è un’industria energetica ancora dipendente dalle forniture russe, che non ha trovato alternative sufficientemente stabili e che continua, in vari modi, a mantenere attivo quel flusso di denaro che finisce direttamente nelle casse del governo di Vladimir Putin.

In questo contesto, secondo i calcoli aggiornati a fine maggio, gli Stati occidentali che sostengono Kiev con aiuti militari ed economici hanno comunque pagato tre volte di più alla alla Russia per i suoi idrocarburi di quanto abbiano versato all’Ucraina in forma di assistenza diretta; l’export di combustibili fossili resta, quindi, la linfa vitale dell’economia russa e la sua stabilità dimostra che le misure adottate finora non hanno colpito davvero il sistema, ma hanno solo cambiato il modo in cui circola l’energia, spostando i punti di ingresso, modificando le rotte, ma lasciando intatto il risultato finale.