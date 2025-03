DOPO ROMA ANCHE TORINO AVRÀ UNA MOSCHEA UFFICIALE: ECCO DOVE SARÀ SITUATA

Prima della metà 2026 cominceranno i lavori a Torino per la nuova moschea islamica ufficiale, la seconda in Italia dopo quella di Roma: l’annuncio del Comune, assieme alla Confederazione Islamica Italiana, arriva dopo un lungo percorso iniziato durante la direzione della ex sindaca Chiara Appendino, trovando la piena concordanza anche nella nuova giunta (sempre di Centrosinistra) del sindaco Stefano Lo Russo.

I cantieri inizieranno appunto il prossimo anno per poter accogliere al termine dei lavori i fedeli musulmani nella struttura tra le più grandi d’Italia: l’area selezionata per la produzione della nuova maxi moschea a Torino è quella – scrive oggi il “Corriere della Sera” – è quella delle ex officine Nebiolo, situato all’esatto opposto del capoluogo piemontese rispetto alla attuale moschea comunque legale in via Genova. Una nuova moschea da almeno 1000 posti, con un minareto alto quasi 20 metri (da dove il muezzin dirà la preghiera islamica), ma con anche la possibilità di integrare negli spazi nuovi futuri biblioteca, area studenti e mostre.

Secondo quanto confermato anche dalla giunta comunale, negli ultimi giorni sono stati ultimati e firmati tutte le autorizzazioni urbanistiche per avviare la maxi opera in gestione tra la CII e il Comune stesso: la Sovrintendenza ha dato parere positivo per i lavori nel terreno da oltre 6mila metri quadri, abbandonato da anni. I pagamenti effettivi, che si aggirano sui 17 milioni di euro, saranno invece garantiti dal Re del Marocco Muhammad VI, come confermato anche dalla Confederazione islamica qui in Italia, «realizzeremo grazie a questo fondo internazionale» stanziato da Rabat proprio per aprire luoghi di culto musulmani legalizzati in tutto il mondo.

LE POLEMICHE SULLA MOSCHEA E LA RICHIESTA DEL GOVERNO CONTRO LA SHARIA

Come spesso accaduto in Italia negli ultimi decenni, l’apertura di moschee ufficiali e legalizzati si accompagna alle polemiche per i tanti centri islamici, più o meno “leciti”, che spesso sono ritrovo e ricettacolo di discorsi pro-sharia, con passaggi di elementi ben poco raccomandabili affiliati al terrorismo islamista internazionale. A fronte di presenti pericoli, vi sono ovviamente migliaia di fedeli musulmani pacifici che da anni chiedono il riconoscimento di un luogo pubblico per celebrare i propri riti religiosi.

Dopo Roma anche Torino si doterà di una moschea ufficiale, e a breve anche Milano seguirà lo stesso iter con Verona: la spinta della CII e il via libera urbanistico del Comune a maggioranza Centrosinistra, lanciano ora il progetto che potrebbe concludersi dopo il 2027. Nel pieno del Ramadan islamico, la notizia è stata accolta ovviamente benissimo dalla comunità musulmana di Torino, trovando invece qualche distinguo dalle realtà politiche del Centrodestra locale: secondo il consigliere comunale con FdI, Ferrante de Benedictis, il tema dell’Islam non deve essere affrontato in maniera ideologica e perciò l’integrazione anche religiosa e sociale è un segnale positivo per tutti.

Di contro non bisogna però esagerare al contrario, sottolinea ancora il consigliere criticando la decisione del sindaco Lo Russo di aprire uno sportello contro l’islamofobia “crescente”: «la paura la si combatte con la conoscenza, con progetti culturali e non con la delazione».

Dello stesso avviso la deputata sempre in FdI, Augusta Montaruli, che a margine delle novità sulla moschea di Torino esprime la sua opinione da parlamentare deputata: in seguito all’orrendo caso di cronaca nel quartiere Aurora di Torino, dove una donna è stata segregata in casa e vittima di abusi dal marito musulmano «in nome di Allah», una nuova moschea dovrà avere il ruolo e il dovere di «mettere in campo azioni per arginare e denunciare chi riduce in schiavitù una donna» e chi appoggia la sharia.