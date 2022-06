Moschettieri del re la penultima missione/ Su Italia 1 il film con Rocco Papaleo

Moschettieri del re la penultima missione, film di Italia 1 diretto da Giovanni Veronesi

Moschettieri del re la penultima missione andrà in onda oggi, venerdì 17 giugno, su Italia 1 dalle ore 21.20. Si tratta di un film italiano del 2018 diretto da Giovanni Veronesi, sceneggiatore, regista, conduttore radiofonico e attore. Ha scritto svariate sceneggiature per Carlo Verdone e Francesco Nuti, prima di raggiungere il successo come regista con film quali Che ne sarà di noi, la trilogia Manuale d’amore, Italians e Genitori & figli – Agitare bene prima dell’uso.

Il soggetto del film è tratta dal romanzo di Alexandre Dumas; la sceneggiatura è di Giovanni Veronesi, Nicola Baldoni; la fotografia di Giovanni Canevari; il montaggio di Consuelo Catucci; le musiche di Luca Medici; i costumi di Alessandro Lai e il trucco di Veronica Falabella e Alessandra Giacci. Nel 2020 su Sky Original viene trasmesso il sequel, Tutti per uno, uno per tutti. Nel cast troviamo anche attori come Pierfrancesco Favino, Rocco Papaleo, Valerio Mastandrea e Sergio Rubini.

Moschettieri del re la penultima missione, la trama del film

Moschettieri del re la penultima missione vede Anna d’Asburgo, regnante di Francia, convocare i tre moschettieri per una missione contro Mazzarino. Cerca di convincere D’Artagnan, diventato un allevatore di maiali, a chiamare anche gli altri compagni, ossia Athos, Aramis e Porthos. La regina spiega ai moschettieri che Mazzarino perseguita gli Ugonotti e ha in mente di eliminare il porto da cui partono le famiglie ugonotte, dirette in Inghilterra.

Il gruppo parte quindi per trovare Cicognac, che può trasportarli al porto e imbarcarli. Nel corso del viaggio si imbattono però nelle spie di Mazzarino, ma riescono a trovare Cognac e si accordano per l’imbarco. Mazzarino cerca di fermarli prima con un gruppo di scagnozzi, poi con la cortigiana Milady. In ambo i casi, i moschettieri riescono a cavarsela, ma Mazzarino comunica ad Anna D’Asburgo che i suoi uomini sono morti. La regina non ci crede e manda Olimpia, la sua ancella, a scoprire la verità. Come andrà a finire?

