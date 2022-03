“Moscow Mule” è “Kiev Mule”: cocktail cambia nome/ La protesta “alcolica” degli Usa

Gli Stati Uniti hanno dato il via ad una protesta “alcolica” contro la Russia in virtù della guerra in Ucraina. I nomi dei cocktail che avevano riferimenti russi, infatti, sono stati cambiati: il “Moscow Mule” è diventato “Kiew Mule”, la “Caipiroska” è diventata “Caipi Island”, il “Black Russian” e il “White Russian” sono diventati “Black Ukrainian” e “White Ukrainian” e così via. A promuovere l’iniziativa molti locali americani, che sono stati applauditi dai clienti tanto che le variazioni nei menu sono diventate alla fine virali sul web.

La mossa, come riferisce il WashingtonPost, ha in primis un valore del tutto simbolico, in quanto contribuisce ad allungare ulteriormente la lista delle manifestazioni di ostilità che la Russia si è guadagnata in queste settimane dopo avere attaccato l’Ucraina. La volontà dei locali americani sarebbe comunque anche quella di boicottare i prodotti russi, ma finora l’iniziativa ha dato esito positivo più dal punto di vista del brand che da quello economico. La battaglia, però, è ancora in corso.

"Moscow Mule" è "Kiev Mule": cocktail cambia nome. Gli Usa boicottano la Russia

La protesta “alcolica” degli Stati Uniti contro la Russia non si fermerà certamente al cambio del nome dei cocktail, come accaduto al “Moscow Mule” diventato “Kiev Mule”. L’obiettivo, come sottolineato, è creare un vero e proprio danno economico al Paese, boicottando i prodotti come la vodka. I numeri tuttavia non sono molto rilevanti. L’anno scorso – secondo il Distilled Spirits Council americano – le importazioni di vodka russa negli Usa rappresentavano soltanto l’1,3% di quelle mondiali.

Nonostante ciò, il boicottaggio va avanti con diversi atti concreti. Alcuni governatori, dall’Ohio al Maine, ad esempio, hanno imposto oppure chiesto ai propri commercianti di eliminare dagli scaffali i prodotti russi. la Total Wine and More, società che gestisce più di 200 negozi in 27 stati americani, in tal senso, ha annunciato lunedì scorso di avere accettato l’invito, rimuovendo dall’offerta tutti i prodotti di fabbricazione russa.



