Mose Venezia/ Che cos’è e perché non sta funzionando per evitare gli allagamenti

Venezia si allaga, il maltempo imperversa e l’acqua alta raggiunge il secondo livello più alto dal 1966 (187 centimetri di marea questa notte). Inevitabile e con profonda amarezza/rabbia da parte dei cittadini, la domanda spontanea: ma il Mose di Venezia perché non sta funzionando? Il Modulo Sperimentale Elettromeccanico è un’opera di complessa ingegneristica che servirebbe a separare la Laguna di Venezia dal Mare Adriatico, di fatto proteggendola da alata marea e alluvioni come quelle tragicamente in corso d’opera tanto ieri, quanto oggi e purtroppo anche domani. Una protezione avveniristica dall’altro costo che però ad oggi, purtroppo, non sta funzionando: i motivi sono semplici, non è ancora terminata nonostante sia in costruzione dal lontano 2003. Per 11 anni i lavori si sono avvicendati senza però arrivare a risultati concreti visto l’intervento della magistratura che ha indagato i principali membri (dall’ex Governatore Galan in giù) per aver ricevuto fondi illeciti. Dopo il patteggiamento ottenuto sulla pena, lo Stato nel 2014 ha di fatto commissariato il Consorzio Venezia Nuova (Cvn, ovvero l’ente concessionario del ministero delle Infrastrutture per la realizzazione dei lavori) rendendo il Mose un’opera in costante incompiutezza visti i tanti commissari che si sono succeduti in pochi anni.

CHE COS’È IL MOSE DI VENEZIA E PERCHÈ NON STA FUNZIONANDO

Il Mose di Venezia nell’idea originale (degli anni Ottanta, poi aggiornata negli ultimi anni) doveva difendere la Laguna dall’acqua alta oltre i 110 centimetri: sarebbe servito eccome durante questa alluvione straordinaria e forse avrebbe evitato i due morti sull’Isola di Pellestrina oltre a diminuire gli enormi danni che l’alta marea sta provocando tanto agli edifici quanto alla Basilica di San Marco completamente allagata da ore. 78 paratie con meccanismo fatto di cassoni in cemento armato, cerniere e paratie è ancora un progetto in fase di costruzione e purtroppo i lavori sono in enorme ritardo: per questo, nonostante i 7 miliardi di spesa complessiva e il termine lavori che doveva essere del 2016, oggi la Laguna di Venezia ancora non riesce ad essere difesa dal “suo” Mose. «Ho sentito Zaia, c’è almeno mezzo miliardo di euro di danni. Ormai il Mose per mettere in sicurezza gran parte della città ed evitare questi disastri è pronto a entrare in funzione, occorre la cifra di 100 milioni di euro. Per evitare di mandare solo solidarietà andrò in Senato per presentare un emendamento che già in questa manovra trovi 100 milioni di euro per Venezia e i veneziani», ha rilanciato stamane l’ex Ministro Matteo Salvini, con tutta la politica che è intervenuta per spingere l’accelerazione di lavori e commissariamenti. Il Ministro D’Incà ha da poco annunciato «presto un Commissario al Mose, ho parlato con il sindaco di Venezia Brugnaro. Sarò nominato nei prossimi giorni». Intanto però San Marco è allagata e il conteggio delle vittime è gia a due persone: non certo un risultato “entusiasmante” per 7 miliardi già spesi di un’opera che potrebbe servire molto e che per il momento fa solo che arrabbiare i cittadini di Venezia (oltre ad indignare l’Italia intera).

© RIPRODUZIONE RISERVATA