Alessia Fabiani è finita nel mirino delle compagne d’avventura all’Isola dei Famosi 2025. Dopo l’ultima diretta, i due gruppi, giovani e Senatori, si sono uniti e sono stati spostati su una nuova isola. Qui, tutti hanno cominciato a prendere posto, e se le donne si sono piazzate tutte vicine con la stuoia, Alessia si è isolata da loro, mettendosi in solitaria in un altro punto della spiaggia.

Una mossa che Antonella Mosetti, Teresanna Pugliese e Cristina Plevani hanno subito notato, sottolineando come questa possa essere una strategia della Fabiani. “Noi siamo tutti qua, perché Alessia si è messa lì da sola? – si sono chieste le tre naufraghe – Sapete perché lo fa? È un punto a suo favore, lo usa per dire poi che noi siamo quelle che la escludono, ma ha fatto tutto lei!” ha tuonato Antonella Mosetti.

Intanto, Alessia Fabiani, alle telecamere dell’Isola dei Famosi, si è detta proiettata alla prossima puntata e concentrata sui suoi affetti: “Penso a me stessa e ai miei bambini, mi godo il mare, ma cerco di aiutare la comunità”, ha spiegato, dicendosi desiderosa di evitare le liti con i compagni d’avventura. Cosa che, tuttavia, pare al momento impensabile, visto che anche Patrizia Rossetti ha avuto da ridire su di lei, che l’ha nominata accusandola di dire il falso. “Mi ha fatto arrabbiare perché mi ha dato della bugiarda!” ha ammesso Rossetti in confessionale, determinata a non farla passare liscia alla collega dopo aver insistito in più occasioni sulla sua presunta bugia detta anche in diretta.

