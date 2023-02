“Mostro”, testo completo canzone di gIANMARIA Sanremo 2023/ La famiglia…

“MOSTRO”, TESTO COMPLETO CANZONE gIANMARIA SANREMO 2023

Analizzando il testo completo di Mostro, canzone con cui gIANMARIA è in gara al Festival di Sanremo 2023, ci rendiamo conto di come tramite le metafore l’artista parli di famiglia. Rockol ha parlato del disco del ragazzo emerso grazie a X Factor come un vero e proprio “romanzo di formazione“. Una delle caratteristiche di questa canzone Mostro, leggendo il testo completo, è che riesce a crescere al suo interno, non solo dal punto di vista musicale ma anche nel testo, nel racconto.

DUETTO gIANMARIA E MANUEL AGNELLI COVER QUELLO CHE NON C'E'/ Web si divide...

La volontà è quella di cercare di recuperare di fronte a qualcosa che si è perso, ma che è ancora nel mirino e in grado di essere raggiunto. Così l’artista riesce a dare una spiegazione ai suoi stati d’animo, riuscendo a tirare fuori magari anche qualcosa legata alla sua vita personale. Quello che appare evidente, già dal titolo e leggendo il testo completo di Mostro, è che ci troviamo di fronte a un brano forte che sicuramente farà conoscere anche a un altro target, rispetto al suo, questo giovane artista.

TESTO "MOSTRO" DI GIANMARIA, SANREMO 2023/ La solitudine e l'abbandono del "nido"

TESTO COMPLETO “MOSTRO”: RICORDI E AFFETTI A SANREMO 2023

Mostro è la canzone con cui gIANMARIA sta concorrendo al Festival di Sanremo 2023, andiamo a leggerne il testo completo.

Ti ho baciato sulla fronte, sono uscito,

Ho tenuto il bacio che mi hai dato in viso

Per non correre nessun rischio

Ho occupato uno spazio più piccolo

Che mi sono perso? Ero solo distratto, da me

Sono entrato con la macchina in giardino

Perché non vedevo l’ora di tornare

Ora che sorella mia tu sei madre

Dimmi se siamo ancora fratelli

Che mi sono perso? Ero solo distratto, da me

E se correre fuori, mi lascia fermo dentro

Allora spero di stancarmi presto

E se seguendo gli altri, lascio indietro me stesso

Farò di tutto per stare da solo un momento

Ma che ti sembro un mostro?

Guarda che sono apposto

Che mi sono perso, ero solo distratto, da me

Mò che ti sembro un mostro

L’ho pensato pure io un secondo

Che mi sono perso, ero solo distratto,

Stavo pensando a me

Ti ho lasciato sopra il letto un mio libro

Così sai che tornerò

Ma con tutti quanti i letti che ho visto

Con che faccia tornerò?

Voglio entrare nei discorsi deciso,

Ma mi sono perso tanto e che dico?

Se non sai mai di che si parla tanto vale star zitto

E se le stelle fuori mi hanno tenuto sveglio

Vuol dire che ho avuto più di un pensiero

Se per allontanarsi basta prendere spazio

Allora diamogli un senso

Ma che ti sembro un mostro?

Guarda che sono apposto

Che mi sono perso, ero solo distratto, da me

Mò che ti sembro un mostro

L’ho pensato pure io un secondo

Che mi sono perso, ero solo distratto,

Stavo pensando a me

Ma che ti sembro un mostro

gIANMARIA CON "MOSTRO" A SANREMO 2023/ L'Ariston piatto, ma il Fantasanremo…

© RIPRODUZIONE RISERVATA