MotherFatherSon 2 ci sarà?/ Anticipazioni: silenzio e ascolti troppo bassi…

La seconda stagione di MotherFatherSon si farà? La prima stagione della serie che ha per protagonisti Richard Gere e Helen McCrory, si conclude oggi, 29 giugno, su Sky Atlantic, ma i fans sono curiosi di sapere quale sarà il futuro della serie. MotherFatherSon 2 si farà o quello di questa sera sarà il gran finale della serie? Il silenzio della BBC non promette nulla di buono. Da oltre un anno, infatti, non ci sono informazioni su quella che potrebbe essere la seconda stagione di MotherFatherSon. A rendere difficile la realizzazione della seconda stagione, secondo quanto riportato dal Daily Star sarebbero gli ascolti troppo bassi mentre Metro, come riporta anche Tv Serial, fa sapere che l’intenzione del creatore Tom Rob Smith non è mai stata quella di realizzare una seconda stagione.

MotherFatherSon 2 ci sarà? Ecco cosa potrebbe accadere

In attesa di notizie ufficiali su MotherFatherSon 2, i fans si chiedono cosa potrebbe accadere in un’eventuale seconda stagione. I nuovi episodi potrebbero incentrarsi sulla guerra tra Max e Kathryn anche se le dichiarazioni rilasciate da Richard Gere potrebbero confermare l’impossibilità di realizzare una seconda stagione. L’attore ha fatto sapere che per girare gli episodi della prima stagione “ci sono voluti sei mesi di riprese, è stato come girare quattro film indipendenti uno dietro l’altro ma continuando ad interpretare sempre lo stesso personaggio. È davvero troppo tempo, e non penso che lo farò di nuovo”. Senza Richard Gere, dunque, la serie potrebbe avere ugualmente un futuro? I fans sperano di sì e si augurano che il finale di questa stagione lasci la possibilità di realizzare i nuovi episodi.



