Mother’s day/ Video, su Rai 1 il film con Jennifer Aniston (oggi, 5 agosto 2019)

Mother’s day andrà in onda su Rai 1 nella prima serata di lunedì 5 agosto, alle ore 21.25. Si tratta di un film romantico del 2016 scritto e diretto da Garry Marshall ed interpretato da Jennifer Aniston, Kate Hudson, Julia Roberts, che aveva già lavorato con Marshall sul set di Pretty Woman, che ne aveva lanciato la carriera, Britt Robertson e Jason Sudeikis. Il film è stato distribuito nelle sale italiane da 01 Distribution. Si tratta di una commedia leggera che però permette anche di riflettere su argomenti piuttosto seri. Pu dunque interessare a un target piuttosto variegato.

Mother’s day, la trama del film

Mother’s day racconta le vicende intrecciate di 4 donne e un uomo nella settimana che precede la festa della mamma, presentando il rapporto conflittuale fra i protagonisti e le loro madri. Sandy (Jennifer Aniston) è una madre divorziata con il difficile compito di crescere due figli maschi adolescenti. Jesse (Kate Hudson) è sposata con indiano, da cui ha avuto un figlio, e ha tenuto nascosto il matrimonio ai genitori bigotti. Gabi (Sarah Chalke), sorella di Jesse, si trova in una situazione simile: è segretamente gay e convive con la sua compagna, con cui ha avuto un bambino. Entrambe temono il momento in cui dovranno raccontare la verità ai genitori. Miranda Collins (Julia Roberts) è un’affermata scrittrice che diversi anni prima aveva dato in adozione sua figlia, che rischiava di ostacolare la sua nascente carriera. Il passato però torna a bussare alla sua porta e la figlia, dopo anni di ricerche, ha finalmente rintracciato la sua madre biologica. Bradley (Jason Sudeikis) è invece un padre vedovo che deve fare i conti con due figlie femmine dal carattere poco accomodante.

Il trailer del film Mother's day,





