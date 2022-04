Motivazioni Consulta esenzione Imu/ Dubbi su pari trattamento famiglie-unioni civili

ESENZIONE IMU PRIMA CASA: LE MOTIVAZIONI DELLA CONSULTA

Sono uscite oggi le motivazioni della Corte Costituzionale sulla sentenza numero 94 anticipata dal comunicato stampa del 24 marzo scorso, circa l’esenzione della tassa Imu sull’abitazione principale.

Come già anticipato dai giudici della Consulta, la Corte solleva dubbi sul diverso trattamento tra famiglie, unioni civili e coppie di fatto: scrivono nell’ordinanza depositata oggi, «Quando esigenze effettive conducono i componenti di un nucleo familiare a stabilire residenze e dimore abituali differenti, può venir meno l’esenzione dall’IMU sulle rispettive abitazioni principali? È legittimo – per far scattare l’esenzione dall’imposta – far riferimento alla residenza anagrafica e alla dimora abituale non solo del possessore dell’immobile ma anche del suo nucleo familiare?». Sono questi i dubbi sollevati in merito ai decreti leggi che stabiliscono le condizioni per ottenere l’esenzione dall’Imu: «bisogna far riferimento alla residenza anagrafica e alla dimora abituale non solo del possessore dell’immobile ma anche dei componenti del suo nucleo familiare ».

CORTE COSTITUZIONALE: “ECCO PERCHÈ SOLLEVIAMO I DUBBI”

La risposta data dalla Corte Costituzionale si fonda sul ricorso portato avanti della Commissione Tributaria provincia di Napoli: essa chiedeva di dichiarare incostituzionale «solo la disposizione che – secondo l’interpretazione della Corte di cassazione – esclude per entrambi i coniugi o i partner dell’unione civile l’esenzione dall’IMU per l’abitazione principale, qualora uno di essi abbia la residenza anagrafica in un immobile ubicato in un altro Comune». La sentenza della Consulta invece precisa che proprio il riferimento al nucleo familiare determina un trattamento diverso rispetto sia alle persone singole, sia alle coppie di fatto, «poiché, sino a che il rapporto non si stabilizza nel matrimonio o nell’unione civile, la struttura della norma consente a ciascuno dei partner di accedere all’esenzione della loro, rispettiva, abitazione principale».

Per questi motivi, la Corte ha richiamato le precedenti sentenze in giurisprudenza legate all’incostituzionalità del cumulo dei redditi dei coniugi, «dove si è escluso che, per effetto del matrimonio, in ogni caso «si abbia un aumento della capacità contributiva dei due soggetti insieme considerati. La stessa ordinanza depositata dal giudica Luca Antonini ha infine concluso che, nonostante l’articolo 31 della Costituzione richieda espressamente di agevolare «la formazione della famiglia e l’adempimento dei compiti relativi», la disciplina in oggetto potrebbe dare via libera a nuclei familiari «a un trattamento deteriore rispetto a quello delle persone singole e delle convivenze di mero fatto». In ultima analisi, la decisione della Consulta di sollevare la questione di legittimità costituzionale alla norma indicata per legge.

