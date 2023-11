Moto Morini X-Cape 1200, novità all’EICMA 2023/ La nuova adventure con tanta tecnologia a bordo

Tante, tantissime le novità presenti in queste ore ad EICMA 2023, la fiera delle moto di Milano e fra queste anche la Moto Morini X-Cape 1200. Dopo la nuova Honda CBR 600RR di cui vi abbiamo parlato stamane, un’altra grande due ruote ha attirato l’attenzione dei visitatori e degli addetti ai lavori, una adventure con un motore V2 Corsa Corta EVO che è stato disegnato e ingegnerizzato in Italia, come specifica Moto.it. Tanta la tecnologia a bordo, a cominciare dal cruise control, l’assistenza alla cambiata, il controllo di trazione e il radar per l’angolo cieco.

Vi si trovano quattro diverse modalità di guida, i cosiddetti riding mode, che vanno ad agire sull’erogazione della potenza del motore ma anche sui controlli di stabilità e frenata. La sella, grazie alla sua altezza e alla sua ergonomia, consente un accesso agevole ad ogni statura, mentre il cupolino garantisce una protezione aerodinamica alle velocità più elevate. Buona anche la seduta per il passeggero, grazie anche a sella, pedane e maniglione studiate ad hoc. Il telaio è a traliccio di tubi, mentre il forcellone misura 630 millimetri.

MOTO MORINI X-CAPE 1200, LA NOVITÀ ALL’EICMA 2023: DAI FRENI BREMBO AGLI PNEUMATICI PIRELLI

Gli pneumatici sono Pirelli Scorpion Trail, con sensori di pressione delle gomme offerte di serie e permettendo una visualizzazione in tempo reale dei dati sul display di modo da aver sempre sotto controllo un parametro fondamentale per la propria sicurezza. Bello l’impianto frenante, a marchio Brembo, con pinze anteriori monoblocco ultraleggere e un disco al posteriore da 280 millimetri di diametro.

Mentre il sistema ABS è stato implementato con la funzione cornering. Fra le tante opzioni anche quella di poter escludere il sistema di antibloccaggio per le strade non asfaltate, mentre c’è uno schermo TFT da 7 pollici con tanto di sistema di navigazione integrato che permette di visualizzare le mappe direttamente sul display, tenendo comunque sott’occhio le informazioni fondamentali per la strada. Da segnalare infine la possibilità di acquistare degli accessori, come un set di borse, mentre i fari sono tutti al LED con delle nuove luci di svolta che permettono una migliore visibilità durante la guida notturna.

