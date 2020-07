Moto si scontra con un’auto a Pachino: morto un 22enne/ Incidente nel Siracusano

Mattinata di sangue e lacrime sulla strada che collega Pachino e Marzamemi, nell’area sud del Siracusano: un giovane di 22 anni, alla guida della sua motocicletta, si è scontrato, per cause ancora da accertare, con un’automobile e ha perso la vita sull’asfalto siciliano. Come riporta la testata locale “Blog Sicilia”, sono attualmente in corso le procedure per identificare la vittima, soccorsa dagli automobilisti che si trovavano a transitare lungo la carreggiata. Stando ad alcune testimonianze, il ragazzo si trovava in gravissime condizioni dopo l’incidente e a nulla sono valsi i tentativi di salvargli la vita da parte del personale del 118. Intanto, i carabinieri della stazione di Pachino e della Compagnia di Noto, intervenuti sul posto unitamente alla polizia locale, hanno sequestrato i mezzi coinvolti nel sinistro e hanno avviato i rilievi per decifrare con precisione le loro traiettorie e velocità.

INCIDENTE A PACHINO: SECONDA VITTIMA DELLA STRADA IN APPENA UN MESE

Tra parentesi, come evidenzia ancora “Blog Sicilia”, la strada teatro dell’incidente mortale di oggi era già stata macchiata dal sangue lo scorso 23 giugno, quando a perdere la vita era stato un 19enne di Pachino, Natale Passarello, che avrebbe compiuto 20 anni a settembre. Quel giorno, spiega la testata, “il ragazzo era in sella al proprio scooter e stava percorrendo la Marzamemi-Pachino quando sarebbe stato investito da un furgone. Per alcuni testimoni, quest’ultimo veicolo, a sua volta, sarebbe stato tamponato da un altro mezzo: si è così innescata una carambola che non ha dato scampo al giovane. La notizia del suo decesso ha fatto rapidamente il giro di Pachino dove il ventenne era piuttosto conosciuto. Aveva da poco sostenuto gli esami di maturità e si apprestava a godersi l’estate, ma la sua vita si è spezzata sul selciato della Marzamemi-Pachino”.



