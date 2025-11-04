Noah Dettwiler è ora cosciente dopo due settimane dall'incidente, lascia la terapia intensiva.

Le condizioni attuali di Noah Dettwiler

Due settimane fa il mondo dei motori e in particolare della Moto3 si era fermato per il grande spavento causato dall’incidente che ha visto protagonisti il pilota svizzero Noah Dettwiler e quello spagnolo José Antonio Rueda e che ha portato al trasferimento d’urgenza in ospedale e al ricovero dell’elvetico in terapia intensiva. Le sue condizioni per i primi giorni erano molto a rischio con il pilota che ha dovuto essere sottoposto a diverse operazioni e a manovre di salvataggio da parte dei medici, che alla fine erano riusciti a ottenere una situazione di stabilità anche se non fuori pericolo.

Ora dopo quasi dieci giorni la situazione è decisamente migliorata e il pilota del team Cip Power ha ripreso conoscenza ed è uscito dalla terapia intensiva, Dettwiler è riuscito a parlare con la sua famiglia, che gli è rimasta vicina per tutti questi giorni, e con i medici che sono riusciti a salvarlo. Come ha comunicato ancora la scuderia, il pilota è stato successivamente trasportato in una clinica privata sempre a Kuala Lumpur, la capitale malese, dove continuerà con le cure e il percorso di riabilitazione che sarà molto lungo e complicato dopo l’incidente subito.

Il futuro di Noah Dettwiler e di Rueda

Noah Dettwiler infatti ha ancora bisogno di un’operazione alla gamba destra che però non si sa ancora se verrà realizzata in Malesia o al suo ritorno in Svizzera, che però potrebbe essere più complicato e lontano del previsto viste le condizioni ancora molto instabili del pilota del team Cip Power. Lo svizzero poi, dopo il suo incidente, ha ricevuto un’offerta da parte del team Sic58, squadra creata da Paolo Simoncelli in onore del fratello Marco, che l’atleta ha accettato, gli verrà però dato tutto il tempo di recuperare dal bruttissimo incidente per poi concedergli di tornare a correre.

Per Rueda invece le condizioni erano migliori da subito tanto che nella settimana passata ha potuto fare ritorno in Spagna e in particolare a casa sua dove continuerà il percorso di riabilitazione e soprattutto potranno continuare ad essere tenute sotto controllo le contusioni ai polmoni sofferte durante l’incidente. Il pilota del team Ajo dovrà poi essere sottoposto ad un ulteriore intervento, questa volta alla mano, che gli permetterà in futuro di tornare a correre e gareggiare in Moto3, questo verrà fatto a Barcellona in una clinica privata già nei prossimi giorni.